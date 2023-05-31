魏嘉瑩放棄從商轉攻音樂　傾盡身家出碟：現在不做，以後也不會做

魏嘉瑩出道至今一直以中性形象示人，暫時無意作任何改變。（梁碧玲攝）

台灣歌手魏嘉瑩早前隨師兄兼天團五月天來港，擔任演唱會暖場嘉賓。首次與香港樂迷見面，魏嘉瑩無論是在台上，抑或見面簽唱會都能感受到滿滿的熱情。

魏嘉瑩之前來香港因時間關係未能到處觀光，上月來港做五月天暖場嘉賓之餘，亦抽空到處打卡，不過最重要嘅係與香港樂迷見面。(ig圖片）

由金融突然轉投busking

魏嘉瑩大學時本身讀財務金融學系，理應向商界發展，但她毅然選擇了投身音樂界，在餐廳駐唱、busking 7年之久。「我有試過賣結他，發現自己不太適合做生意。其實busking會受有很多因素影響，天氣是其中之一，有試過很冷很冷依然有觀眾捧場，甚至準備熱飲給我，這些都是我的動力。」有動力也需要有財力，為此，魏嘉瑩除了在餐廳駐唱，又會做教結他、做侍應等幫補生計，她直言：「很累！我有時也會想是不是浪費時間去讀金融，如果那時開始學音樂，會不會更好，但如果不是讀大學，我未必會參加社團。」

魏嘉瑩自認「宅」，對香港新一代歌手MIRROR、張天賦亳不認識，最想合作嘅係陳奕迅、G.E.M.。(梁碧玲攝）

眾籌出碟似詐騙?!

魏嘉瑩首兩張大碟都是是透過眾籌方式而「面世」，現在回想起來，連她也笑言像是詐欺集團慣用的手法。「我也把所有身家都投進去，當時想法是『有些事現在不做，以後也不會做』。」由獨立歌手變為唱片公司歌手，魏嘉瑩覺得能有工作夥伴分擔部分工作，自己可以更專注在音樂上。而與天團的合作，魏嘉瑩表示第一次收到阿信的私信讚賞她的音樂時，感覺奇妙，到後來在演唱會後台見面時，魏嘉瑩只記得阿信在合照時安排冠佑與瑪莎靠近一點。