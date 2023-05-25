一舞傾城｜鄺潔楹拍SM戲被刑具嚇親：望落去已經好驚！

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的TVB劇集《一舞傾城》昨晚（24日）播出一集，劇情講到細細粒（鄺潔楹 飾）有感連累Money（文凱玲 飾）欠下周身債，遂答應陪練馬師上船過夜幫手還債，怎料練馬師有鋪SM癮，被綁在床上的細細粒慘遭練馬師蹂躪，最終導致遍體鱗傷。



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細細粒慘被練馬師SM。

鄺潔楹（Judy）於相關場口將角色的恐懼、不安、崩潰等情緒演繹到位，令不少觀眾大感心痛。講到相關場口，Judy坦言很緊張：「從演以嚟都未試過咁大尺度，事前都有做定功課參考一啲虐待戲應該點拍。」Judy續指一換上SM戲服已經入戲，她說：「一上到張床鎖上個手扣，個不安感覺已經出咗嚟，對我嚟講係好真實，呢場戲我係一秒都冇放鬆過，就連排戲嘅時候我都叫佢哋綁住我，因為我想攞嗰種感覺，同埋見到好多刑具喺現場，望落去已經好驚，所以我係用當下嘅情緒去做呢場戲。」問到事後有否陰影？Judy說：「都冇嘅，嗰日係我嘅煞科戲，知道拍埋呢場就冇辛苦戲，所以之後嘅心情都有放鬆到。」

慘！

鄺潔楹話拍呢場戲嘅時候係嗌咗出嚟。

講到之後的落船崩潰戲，Judy坦言：「本身係擔心應付唔嚟，因為比較少做情緒化嘅戲，呢個唔係我嘅強項。拍呢場戲另一個難度，就係當時天氣有成37度，劇情係要我赤腳行落甲板，一踩落甲板已經好唔舒服，好似畀火燒咁，成個人癲咗咁，有啲位係嗌咗出嚟發泄，呢場戲最終兩Take就搞掂，當下演出嚟係最真實。」

楊明仲會一Shot落一個打十個。

今晚一集的重頭戲，有楊明一個打十個的精彩動作戲，以及與姚子羚的激吻場口。講到與子羚拍咀嘴戲，楊明說：「我同子羚本身都好Friend都冇咩尷尬嘅，原本以為只係好簡單嘅鏡頭，點知拍攝時導演要一個360度嘅Shot，拍完順時針之後再要拍埋逆時針，第一次接觸呢個拍攝方法，呢個鏡頭都拍咗好幾分鐘。」

今晚一集，子羚同楊明上演激吻場口。

今晚一集，子羚同楊明上演激吻場口。

講到一個打十個的大型動作場口，楊明說：「呢個係我成套劇第一日拍嘅動作場口，武術指導陳中泰安排咗一Shot落、連續打十幾個嘅鏡頭，因為一Shot落關係，所以有咩甩漏就要重新拍過，記得拍咗成十幾個take，差唔多成六、七個鐘，個停車場又好焗，真係由頭濕到落腳，嗰日係比較辛苦同吃力。」提到劇中有不少動作場口，楊明說：「睇到劇本時都已經知道有好多動作場口，所以喺21日隔離期間都有喺房keep住做運動，務求保持最佳狀態。」