陳偉霆首談5年前航班炸彈經歷　爆驚險過程︰第一次覺得我要沒了

陳偉霆（William）擔任固定嘉賓的內地真人騷《一起露營吧2》正在熱播，每逢圍爐夜話嘉賓們都會分享不少個人經歷，當晚陳偉霆首度談及當年搭飛機的恐怖全過程，即刻引起網友熱議。



陳偉霆首談當年飛機「遇險」事件。（視頻截圖）

陳偉霆表示，有一次在巴黎起飛，大概兩三個小時後，一直聽見機場重複一個編號：「奇怪了，為什麼一直重複在說，然後我看到那些空姐很快跑到那個機長室，又很快跑回去，那一瞬間我就怕了。」他續指道，當時同經理人都很緊張：大家在看，但也不敢說，不敢問。突然間旁邊的朋友指著我的窗口說：『啊！這是什麼？』就這樣喊。我不敢看，我就（低著頭）。」其後空姐表示：「沒事，是排油。」

這時陳偉霆才夠膽看：「第一次看到排油是在引擎的一邊，會噴很多油出來。突然間飛機這樣（向下）走，很大一個拐彎，然後一下降的時候，大家都怕，喊了，那個離心力都（到頂點了），當時第一次覺得我要沒了。那一瞬間全部人都突然安靜下來了，喊完就安靜。」到飛機終於平穩，大家以為安全了時，陳偉霆又講道：「結果下降到巴黎旁邊的一個機場，我看到在上面徘徊，一直繞，下面全部消防車，在飛機裏面等了兩個小時！那種恐慌，就感覺你被隔離了，但又不知道發生什麼事情。後來我們每個人出去又檢查，過了一段時間就放你走。後來才知道發生什麼事，飛機有炸彈，有人報警了。就是它起飛的時候，有人報警飛機上有炸彈。」

+ 2

事件發生於2018年7月，一架計劃由巴黎飛往北京的中國國際航空在起飛半小時後，就接到疑似有炸弹威胁的信息。據外媒報道，起因懷疑是一名澳洲乘客因延誤無法登機而致電國航，稱警方正在調查一件被棄於機場的包裹，懷疑裏面有炸彈，自己因此滯留航站樓無，令職員誤以為航班有炸彈，該名乘客事後被拘留接受進一步調查，航班確認安全後，於當地時間晚上9時再起飛。

當時陳偉霆確認安全後即刻在微博同粉絲報平安。（微博截圖）

點擊睇陳偉霆更多照片：