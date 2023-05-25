MIRROR相隔兩年終齊人拍團綜　拍攝時間地點曝光共招募220位MIRO

繼2021年的《調教你MIRROR》後，事隔兩年，12子終齊人再拍綜藝節目。今日（25/5），MIRROR官方歌迷會的社交平台發文招募MIRO參與拍攝《全星暑假 MIRROR+》，並寫明：「到時一齊同MIRROR玩遊戲！」



事隔兩年，12子終齊人再拍綜藝節目。（IG圖片）

MIRROR官方歌迷會發文招募MIRO參與拍攝《全星暑假 MIRROR+》。（IG圖片）

拍攝日期暫定於2023年6月5日、6月6日、6月26日以及7月1日，12子更會齊人現身7月1日的拍攝，而地點則於ViuTV。四日拍攝合共招募220位MIRO，參加者需回答問題，而最有創意的就可與MIRROR成員一同拍攝《全星暑假 MIRROR+》。

帖文更特別提醒參加者：「務必確保四天均能夠出席拍攝活動才提交申請」、「由於拍攝時間長達6小時，參加者需要充足的時間和體力參與。因此，請自行考慮是否參與。」不少鏡粉直言終於有期待己久的團綜，但對參加辦法以及注意事項有所保留：「即係我要四日都得閒，仲要你可能隨時改日子，但我最終只係會參與其中一日嘅拍攝，兼且冇得自己揀只能夠任你擺佈，然後no show你仲會褫奪我參加日後活動嘅資格。貴公司覺得各位地底泥嘅世界真係圍住你轉？」、「又要最有創意？！無創意，作文唔叻原來無資格追星㗎」。

網民有意見。（IG截圖）