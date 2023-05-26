何超蓮自爆曾整蠱爸爸何鴻燊　趁賭王瞓着覺：我丟啲紙仔落佢個口

賭王三房千金何超蓮（Laurinda）與爸爸何鴻燊一向感情深厚，雖然賭王逝世已經近3年，但超蓮仍不時提及過往與爸爸的相處點滴。早前超蓮在內地綜藝節目《奇妙之城第二季》中大爆爸爸的秘聞，原來何鴻燊曾經都相當「百厭」：「老竇同我講佢細個都又係唔讀書㗎嘛，咁就請個補習老師返屋企，補習老師就教佢教到瞓着咗，佢就搣啲紙仔逐粒丟入個口度。」



何超蓮（Laurinda）與爸爸何鴻燊一向感情深厚。（IG@laurinda_ho）

不過之後超蓮就「照辦煮碗」，用同樣的手法整蠱爸爸：「嗰次我同老竇坐喺架車度，佢又瞓着咗，佢個口又擘大咗，我咪丟啲紙仔落佢個口度，跟住佢醒咗，我俾我媽抦，跟住我老竇話『咁冇辦法喎，我話畀佢聽』。」相當搞笑。其實超蓮不只一次整蠱爸爸，她曾經趁爸爸何鴻燊瞓覺時，偷偷地跟他合照，並笑言︰「連做夢都在笑的爸爸，會不會太可愛！ #還是他其實有發現我在拍照！」她又試過用Filter將賭王變成可愛熊仔或貓咪，父女情相當不錯！

原來超蓮經常整蠱爸爸。（影片截圖）

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用同一招整蠱竇驍！（影片截圖）

而超蓮與阿姨及表姐食飯期間，表姐就大爆超蓮小時候好驚媽媽陳婉珍（三太），阿姨更笑言三太好惡，超蓮亦表示贊同：「這麼多個兄弟姐妹最兇就是我媽了，她就是你不能做錯事情，就是我媽教小孩的方式，其實我現在想起來是好的，但是小時候就覺得她很恐怖。」雖然三太是一位「虎媽」，但超蓮就十分尊敬媽媽，更視媽媽為榜樣：「嗰陣時好仰慕我阿媽，雖然佢成日話我整鬼佢，（志願）一個係護士，一個係家庭主婦，細個梗係覺得阿媽做嘅嘢最好㗎嘛。」言談之間都可見超蓮與父母感情非常好！

何超蓮的媽媽三太陳婉珍、家姐何超雲、龍鳳胎弟弟何猷啟、大舅父都有到場見證。（IG@laurinda_ho）