何猷君舊愛林慧俐前夫被判囚逾2年　現身前富豪外父生日宴勁融洽

賭王公子何猷君曾與新加坡富豪林榮福女兒林慧俐（Kim）拍過拖，林榮福身價高達25億美金，為《2020福布斯新加坡富豪榜》第12名，可惜因林慧俐前往韓國發展模特兒事業而分手。後林慧俐於2017年宣布與首任丈夫許斌楷結婚生仔，但婚姻維持一年便結束，後又認識了前夫Leslie，拍拖幾個月變宣布訂婚，當時林慧俐更高調曬出5卡鑽戒，並收下估計超過200萬新元（約1153萬港元）的聘禮，之後卻突然自爆婚後兩個月便分居。

何猷君已同奚夢瑤組成家庭。（微博圖片）

惟林慧俐首任丈夫許斌楷因非法賭博活動長達8年，本月初判入獄兩年10個月，兼罰款4萬坡紙（約23.1萬港元），法官允許他延後兩周才開始服刑，根據馬來西亞傳媒報道，許斌楷和林慧俐於2017年2月結婚，同年7月誕下一子。

曾與何猷君拍拖，新加坡富豪林榮福的30歲女兒KIM林慧俐，曬出大禮儀式的超豪華禮品﹗（IG：@kimlimhl）

雖然許斌楷被判囚，但林慧俐沒有因而嫌棄，反而同前夫仍保持良好關係。近日林慧俐曬出父親的慶生照，原來許斌楷有獲邀出席生日宴，更一齊同前妻、外父和兒子拍全家福，關係融洽。而這張相可能是許斌楷入獄前與家人拍下。

林慧俐（左三）同前夫許斌楷（右一）關係融洽，一同慶祝富豪爸爸林榮福（右三）生日。（IG圖片）

雖然林慧俐笑容燦爛，Instagram近日亦狂曬富貴生活、豪遊照片，不過近日她曬出搭私人飛機的機艙照，並發文指：「Healing」，疑受前夫入獄影響心情，未忘舊情。

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