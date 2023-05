Paul Anka首度來澳門獻唱　全場門票售罄演出空前成功

每個年代也有屬於他們的經典,流行音樂傳奇 Paul Anka 的 Diana 、Put Your Head On My Shoulder 和 Puppy Love 等經典金曲則屬於每一個年代,Paul Anka 保羅. 安卡前晚(20 日)首度來澳門獻唱,登陸美獅美高梅內的美高梅劇院 (MGM Theatre) 舉行【Paul Anka Greatest Hits: His Way in Macau】演唱會,今次 Paul 於澳門舉行演唱會的消息甫公開,門票很快便告售罄,演出當晚政商界名流匯聚,位位份量十足,台上台下星光熠熠,包括:陳淑芬女士、許冠傑伉儷及兒子許懷欣先生、楊受成伉儷、何柱國先生、陳美齡女士、李琳琳女士、顧紀筠女士、鍾楚霖先生、連炎輝先生、孫豪先生、龍業成先生等。

楊生、陳太及兒子亦有來澳門欣賞Paul Anka 。

全晚演唱會由 Paul Anka 於1957 年撰寫的 You Are My Destiny 揭開序幕,他更選擇了不是先現身在台上,而是於觀眾席中出現,他的出現即時令全場觀眾發出尖叫聲,在前往舞台途中,Paul 更一邊唱歌,同時非常親民的和兩旁觀眾合照;之後的 Diana 、Tonight My Love, Tonight 、Lonely Boy 和 My Hometown 立時把大家的思絮穿越時空,回到往日那些 Good Old Times 的懷抱中;於獻唱 Puppy Love 時,Paul 再度到台下和觀眾互動,Paul 唱歌時的情深款款表情,更令其中一位女粉絲一時把頭倚在他的胸口,一時又和他雙目對望欣賞他的歌聲,羨煞旁邊的觀眾。

在演唱會中,Paul 展示出在81歲高齡難以想像的活力,他在台下和觀眾合照時的親民態度,令到喝采聲不斷,他所揀選表演的歌曲包括 Tonight My Love, Tonight、Crazy Love、Put Your Head On My Shoulder、Dance On Little Girl、She’s A Lady 和 I Don’t Like To Sleep Alone等。大家尊敬 Paul Anka除了他是流行音樂的 Pop Legend 外,他同時也是一個偉大的創作人,在獻唱他寫給已故好友 Frank Sinatra 的成名作經典 My Way 時,Paul 更搞笑的把歌名說成是 Your Way,令大家看到他幽默風趣的一面。Paul 於演唱會結束前再重唱一次 Diana ,全場觀眾已全部站立起來一起拍手唱和,場面非常熱鬧及充滿歡欣氣氛,最後 Paul 和一眾樂隊成員在台上向觀眾鞠躬,為這個空前成功的【Paul Anka Greatest Hits: His Way in Macau】演唱會劃上完美句號。