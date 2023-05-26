35歲江若琳一索得男　老公蕭唯展開心有「生煎包小王子」陪踢足球

35歲的江若琳（Elanne）與老公蕭唯展（前名蕭潤邦）在去年結婚4周年這個大日子，宣布懷孕喜訊。下月即將卸貨的江若琳，日前與一班好朋友舉行Baby Shower揭曉BB性別，她在社交平台分享了多張靚相，透露今胎佗男B ，一索得男，可喜可賀。

江若琳與老公蕭唯展去年底宣布懷孕喜訊。（IG@elannek930）

江若琳下月便卸貨。（IG@elannek930）

現場佈滿汽球裝飾和熊公仔，並有一個兩層高的藍色蛋糕，兩公婆攬到實咀對咀錫錫，高調曬愛兼溫馨。Elanne寫道:「It’s a boy 好多朋友仔都估中左，好叻呀你地 ！好明顯我都係一個陀仔樣，希望生完會消腫；恭喜晒你 @siupongoscar 呢幾年你成日無限幻想第時有個仔同你去睇英超，你又話要有個仔第時培育佢踢足球。我每次都話有左先講啦，到有左既時候成日話一定要個仔 ，恭喜晒，你又夢想成真啦。生煎小王子駕到 ，以後多個人陪你包生煎包啦，而我又多個男人錫我啦，全屋被仔包圍住好有安全感！因為我兩隻貓都係仔」最後，她感謝一班好有儀式感的姐妹團為她送上驚喜派對。

而Oscar 亦有於其社交平台貼相，並感激Elanne表示：「老婆辛苦晒，你就快可以卸貨了，呢幾個月真的不簡單，所以你每次鬧我，我都唔出聲，唯有死忍，愛你不需要理由，最緊要你開心，我會好好珍惜餘下兩星期的二人世界 ，兒子將來一定會是一隻有雀既腳仔。」

江若琳影孕照。（IG@elannek930）

蕭唯展話每次被老婆鬧都會忍。（IG@elannek930）