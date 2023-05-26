乘風2023 | 李彩華分享過往戀情　因愛情事業雙失曾萌生退意

李彩華（Rain）在內地綜藝節目《乘風2023》中憑藉開朗大方的性格圈粉無數，最新一集中，她與龔琳娜、趙麗娜作客「第六號宿舍」，三人大談「最浪漫的一次經歷」，李彩華也分享了一段過往戀情。



不少網友都很喜歡李彩華。（微博@李彩華rainli李彩樺）

雖然李彩華表示自己沒有什麼太浪漫的經歷，但卻分享了一段平淡青澀的往事：「（男生）就在我住的地方附近商場，然後天天都在那等我，我還沒起床，他就說我已經拿著書在那看了，然後起來了一起午飯什麼的那種。後來就覺得好像這個人還挺有耐心的感覺，天天都可以這麼做。（那這麼好怎麼被你放過了？）因為他後來就不是這樣子，我就算了，那你可以先離開一下，所以就還好。」

李彩華憶述過往有男生日日等自己起身、食飯。（視頻截圖）

2011年，李彩華與凌瀟肅、秋瓷炫拍攝的劇集《回家的誘惑》播出後紅遍全國，她將戲中的反派小三「艾莉」塑造得入木三分，令人髮指，殊不知當時她正值低谷：「那個時候我剛分手，所以我的情緒非常滿，真的非常感謝這個分手，令到我的爆發力特別強，而且我《回家的誘惑》裏面的哭戲特別多，我看（劇本），真的很想哭，我們在走位的時候，我都已經自己流眼淚了。然後凌瀟肅還說『你幹嘛呀？就排戲哭什麼！』我說太感動了，我沒辦法。」對於劇集的受歡迎程度，李彩華表示接拍時完全沒有預想到，甚至早另有打算：「我還想著拍完那個戲我都隱退了，覺得什麼事業啊、愛情啊都失意了，那就算了吧，拍完這部戲就找個人嫁了。」結果之後工作邀約不斷，李彩華也因此人氣急升，最終繼續發展演藝事業。

李彩華曾在黎燕珊主持的有線節目《往事．並不如煙之情書》提及過五段情史，根據2010年拍攝《回家的誘惑》時間線，當時她應該是同保險才俊王森楠（前名王傲山）分手。多年來，李彩華一直情路坎坷，2019年與內地男友黃彥書閃婚後，短短維持19個月便離婚；其後在21年的新戀情也僅維持10個月左右。

李彩華與王森楠。（VCG）

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