68歲蘇施黃完成化療分享養生復元方法　似瞓極唔醒嚇親金燕玲

現年68歲的蘇施黃（阿蘇），繼2005年患上乳癌後，去年10月又不幸患上大腸癌三期，需要接受腫瘤切除手術。阿蘇一直有更新其Youtube頻道，但自今年2月拍片慶祝完成最後一次化療後，只是舊片重推，直至前日她終於「蒲頭」，見她精神不錯，更分享一個超級簡單復原方法就是睡覺。

阿蘇話休息生息好重要。（Youtube截圖）

阿蘇曾透露因病暴瘦10磅，片段中見她坐在草地背景的戶外地方，雖然比以前清淡，但精神狀態不俗。阿蘇透露化療令身體帶來不少副作用，如右手手臂及腳掌位置均有腫脹問題，需要服用中藥調理，情況才有所好轉。她說：「做緊化療療程期間，個人比較亢奮，用力去打呢個仗，反而當時都會拍吓片，之後就發現咁大個病之後，最重要係休養。我諗係做完化療同口服化療後一個月後，慢慢食中藥調理身體，問題逐漸出嚟，因為化療隻手腫起好大嚿，血管好硬，中藥食一個多星期慢慢好啲，上星期再去check指數，非常好！」

阿蘇發現大病復元的最好方法是「瞓覺」，她續說：「唔使錢、唔使郁、唔使出外，就係瞓覺。我好想同大家分享，我好番之後點解唔拍片呢？因為我百分之八至九十時間用來瞓覺，平時朝早6點幾就醒，病好之後一樣6點幾就醒，聽完早禱錄音之後，平時就會起身行來行去，依家就反而留喺張牀度，唔係睇，而係合埋雙眼聽YouTube，慢慢碌吓碌吓就會瞓着。」

阿蘇明顯都瘦咗。（Youtube截圖）

手有甩皮情況。（Youtube截圖）

她指現階段最重要養好身體，會將工作、煩事都「棄權」，她說：「其實我好短時間已經重返5、6磅，面色大家都話好，開頭嚇到金小姐不得了，我可以迷癡癡，食完晏2點幾去瞓，瞓到夜晚9點幾，煮好飯叫我起身先食飯，似瞓極都唔醒咁，不分日夜。我咁樣瞓咗三個幾月，依家已好啲，最近兩、三個星期下午唔一定要瞓覺。」

片尾時，蘇施黃展示手腕至手踭腫起，而她的右腳腳趾及腳板前端凸起，手指亦有麻痺情況，最終試用中藥，但過程中亦試過「撞板」，兩次不同中藥令手部缺水甩皮，幸後來情況慢慢善。蘇施黃樂觀面對，自言會去打乒乓球，或約朋友打麻雀，讓自己更健康更快樂。

阿蘇瞓得太多，一度嚇親同性密友金燕玲。（蘇施黃facebook）