乘風破浪4｜蔡少芬脫胎換骨跳唱狂歡　自爆廚房夜生活餵飽老公

現正熱播的內地大型音樂競技節目「浪姐」第四季《乘風2023》，開播至今一直好評如潮，經過兩輪淘汰後，最新一集由28位引領風騷的實力女星組成8支隊伍作賽，並進行第二次公演PK戰，猶記得首次公演，蔡少芬（Ada）被歌詞舞步考起，壓力爆煲淚灑幕前，不過今次Ada就脫胎換骨，孖住劉惜君、李彩樺、美依禮芽MARiA、李莎旻子組成隊伍跳唱快歌《帶我去找夜生活》，表現輕鬆兼露出滿滿自信，賽前透露：「我現在對自己很有信心。」

Ada賽前透露：「我現在對自己很有信心。」

第二次公演PK戰，主題是「當白天，抱緊黑夜」，Ada與劉惜君、李彩樺、美依禮芽MARiA、李莎旻子以一身黑色舞衣、黑色短褲配長Boot，化身黑夜麗人跳唱歌曲《帶我去找夜生活》，期間她們還構思口號「我們是午夜狂歡，十分快樂」正如口號所說，她們由排練至踏上舞台，表現輕鬆愉快，當初踏舞台綵排時，五人更十分興奮，Ada還表示：「這個廠很大，我們在這裡跳，很爽。」

今次Ada孖住劉惜君、李彩樺、美依禮芽MARiA、李莎旻子組成隊伍跳唱快歌《帶我去找夜生活》。

主題是「當白天，抱緊黑夜」，Ada與劉惜君、李彩樺、美依禮芽MARiA、李莎旻子以一身黑色舞衣、黑色短褲配長Boot，化身黑夜麗人

自信滿滿成功抗壓

Ada在對上的公演壓力爆煲崩潰灑淚，但今次Ada似乎對於跳唱已開始掌握，狀態輕鬆得多，她說：「最難的地方都能垮，哪有甚麼東西，可以把我們五個絆倒。」Ada跟隊友們十分團結，踏上舞台表現理想，勁歌熱舞掀高潮，歡眾拍爛手掌，Ada表演過後表示：「我現在無法控制，我真的很熱情，全身出汗，我好興奮，我剛才沒有錯過，好開心。」

《帶我去找夜生活》令Ada的隊伍獲得不俗分數，期間主持人問到Ada有沒有夜生活？她自言其夜生活是在廚房弄泡麵，跟老公一起吃，認真甜到漏，而在排練期間，跟其他隊員的夜生活便是一起飲少量快樂水（指啤酒）減壓。