全民造星5｜4號Owen演出超失準 4導師出面求情仍難逃出局命運
撰文：林得懿
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《全民造星5》今晚（26） 播出一集情況有啲反常，事關7位參賽者先後上場，但竟然無人成功獲得兩燈！
喺面試時己令陳蕾失去理智嘅36號阿O，以跳《Toxic》為表演項目，可惜未能得評判歡心，直到佢解釋完演出理念之後，才獲Edward Chan一盞燈入復活區。
同樣係面試時吸引陳蕾同馮允謙嘅仲有 4號Owen Wong，呢位囝囝十弟怕羞，但一開聲即時令人感受到歷練，原來Owen因為父母離婚、媽媽再婚關係，令佢有好多兄弟姊妹，雖然看似複雜，但Owen依然將家人放喺第一位。
可惜嘅係Owen表演時，無論係結他或者係聲線都失控，4位導師見狀，亦由後台走到錄影廠為佢向3位評判求情。「一燈大師」陳詠燊亦深明大家已錄影20多個小時 ，於是提出清唱嘅要求，無奈Owen都係爭取唔到一燈，出局走人。
為怕學員有所誤會，4位導師商議後，再次現身錄影廠，由陳蕾向大家解釋： 「我想同在座選手講，唔想令大家覺得唔公平，你哋係我哋喺後台辛辛苦苦揀返嚟，我唔係特別錫Owen，你哋好多都係我哋爭崩頭爭返嚟。希望你地哋內心唔好唔舒服，頭先真係好特別情況。」豹哥如此真誠，所有學員都收貨。