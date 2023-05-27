吳彥祖為Lisa S.慶生　再曬漢堡王首次合照：驚歎她在我身邊21年

吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.由拍拖到結婚已相伴逾20年，兩人一直恩愛如初，偶爾在社交平台放閃，羨煞旁人。



一家三口幸福美滿。（instagram@thelisa_s）

日前適逢Lisa S. 45歲生日，吳彥祖於IG同微博發文，為太太慶祝牛一，並附上一張錫Lisa S.面珠的舊相，寫道：「This was the first birthday I spent with @thelisa_s you might notice I took her to Burger King. Amazingly after that whopper meal she kept me around for another 21 years. Happy Birthday my sweet! （這是我和Lisa S.度過的第一個生日，大家應該留意到我帶她去了漢堡王。令人驚歎的是，在那次大餐之後，她又在我身邊待了21年。生日快樂我的甜心！）」言語間不難看出吳彥祖對太太的愛意。

不少好友都在IG留言祝福Lisa S.，而微博網友則劍指偏鋒：「所以告訴男孩子們一個道理，除非你是吳彥祖，否則不要帶女孩去漢堡王過生日」、「好男人果然不流通」、「更神奇的，難道不是你又帥又專一嗎」等，大讚吳彥祖完美。

吳彥祖依然是網友心目中的男神。（微博截圖）