中年好聲音｜龍婷來港追夢應徵侍應都冇人請　街頭賣唱首日賺$800

龍婷2017 年由瀋陽來港尋找機會，2019年參加央視歌唱節目《星光大道2019》獲得總冠軍後一炮而紅，在2020年《春晚》更壓軸登台獻唱。她接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，暢談從內地來港的演唱生涯：「之前奇怪為何香港人走路這麼快？後來才知道原來走快一點可以多賺一點。香港機會處處，我問爸爸取了 10 萬元來這裏生活，打算如果花光了還未找到自己的位置，我會回去。我最想找到可以唱歌的工作，心目中香港的娛樂事業蓬勃，但我到酒樓和跳茶舞的地方，竟發現自己是最年輕的歌手。彈琴的叔叔說：『算了罷，這行 10 年人工都沒有變動。』我當時真的感到心灰。不過，至少我在唱歌時會忘記不快，有能量和開心也能感染聽歌的人，我願意去唱！」

龍婷接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，暢談從內地來港的演唱生涯。

當時龍婷獲派一張寫上了 100 首對她來說十分陌生的歌，她用一個月時間學會了，演唱工作卻一星期只有兩、三天：「為了生活，我曾應徵當侍應，但對方指我太斯文，未必適合，建議我去做售貨員。我後來試過用微信替內地朋友購買香港貨，也曾在琴行當兒童聲學導師，不過我沒有正式學過，只是指導一下。」

曾在在2020年《春晚》更壓軸登台獻唱。（網上截圖）

來港那年，龍婷開始在西洋菜街唱歌：「（可有感覺像在街上向人要錢？）沒有，我一天賺了800 元。我沒有偷、沒有搶、沒有騙人，他們是甘心情願支持我的。我知在那裏唱歌並不長久，所以每次唱到最後一首歌，我都會很珍惜。我在西洋菜街找到很多愛和生活所需……（有否遇上狂蜂浪蝶？）遇到時我會立時變得冷冰冰，絕不會給他們機會。曾經有人在網上說了一些難聽的說話，父母安慰我說不要緊，證明我有話題和走红，所以我沒有介意。」

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政府於 2018 年年中禁止在西洋菜街表演，龍婷的街頭演唱生涯亦隨之告終。「我想到最壞的結果來臨，可能會有其他轉機。果然我被邀請參加中央電視台的《星光大道》比賽，好不容易得了總冠軍，之後還參與了央視春晚表演。我以為自己可以更上一層樓，誰知第二天全國的焦點都集中在新冠疫情上，所有商演一下子取消了，我就像中了六合彩頭獎，但彩票卻不見了。我在鬥志消沉中報名參加《中年好聲音》，目的就是放下過去，跑向未來，讓更多香港人認識自己。三甲不入不要緊，我得到『觀眾最愛好聲音』獎項已經好滿足。」

龍婷在鬥志消沉中報名參加《中年好聲音》，目的就是放下過去，跑向未來。

談到感情生活，龍婷說：「我把精神都放在工作上，我對自己要求很高，對伴侶的要求更高。我的條件就是對方要比我強，給我依靠，可以在大事上作主。我有想過將來有個伴侶，但一切都要順其自然。」龍婷的偶像是王菲。「她唱歌太好聽、太超班了，我沒可能跟她一樣。我欣賞她思維通透，簡單而一針見血。我喜歡的歌《漫步人生路》正好描述我的心態，越過高峰另一峰卻又見，我有好多夢想，我要一一去實現！」如果有一天可以再次在西洋菜街唱歌，龍婷會重回舊地高歌嗎？「我會，我是歌手，給大家歡樂，紓解鬱結，正是我存在的意義。」