韓國人氣樂團N.Flying兩位主唱李承協及柳會勝宣布將於下月來港舉行演唱會《2023 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE'FOREST OF 2RAVELERS' IN HONG KONG》,亦將是組合繼2月後,再次極速訪港。



N.Flying李承協與柳會勝的香港演唱會將於6月24日舉行。

N.Flying李承協與柳會勝的香港演唱會將於6月24日晚上7時,假香港旺角麥花臣場館舉行,門票將分為港幣$1,580、$1,180和$780三種,並將於5月29日下午1時起公開發售。由於這次是李承協及柳會勝首次以二人形式進行活動,因此他們特別準備了歡送環節、親筆簽名即影即有及拍攝團體合照等多種福利,希望帶好音樂給觀眾外也能夠親自與香港粉絲作近距離見面。

二人精心安排了4大粉絲福利。

李承協及柳會勝首次以二人形式進行活動。(FB/@officialnflying)

N.Flying2月完成香港演唱會,為粉絲熱唱了逾兩小時。

