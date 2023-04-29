N.Flying澳門演唱會大曬外語能力　驚喜獻唱Beyond《海闊天空》

韓國樂團N.Flying繼早前來到香港開演唱會後，早前（23日）再親臨澳門舉辦巡演《2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' in MACAU》。由於成員車勳已入伍，其餘四人更用心演出填補他的空位，讓觀眾們滿載而歸。



N.Flying澳門演唱會早前完美落幕。（大會提供）

N.Flying除獻唱了《Rooftop》、《Awesome》和《Bitter Sweet》等人氣歌曲外，四子當然少不了準備了一口廣東話與大家打招呼，他們說「大家好！」後，全場粉絲則用「好好呀！」回應，氣氛相當好。

N.Flying一向擁有驚人的語言能力，因此當晚特別獻唱了搖滾經典Beyond的《海闊天空》，發音標準外也唱得份外投入。其後意猶未盡的觀眾們再要求N.Flying即興現場獻唱在台灣場唱過的《想見你》，而N.Flying也滿足了粉絲要求，可謂誠意十足。N.Flying最後與全場粉絲合照外，懷著依依不捨的心情，送上全晚最後一首歌曲《Just One Day》。

N.Flying驚喜唱出Beyond《海闊天空》 ，發音標準到不得了！（大會提供）

N.Flying最後與全場粉絲合照。（大會提供）

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