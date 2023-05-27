張敬軒秘密操肌激罕曬福利　「我都好少可咁大方展示身材」

由張敬軒主理的網上綜藝節目《軒公敲碗Special》之「軒公水上遊樂場」日前播出上集，節目出街後，不少網民都表示：「笑到黐線！」、「笑到楆眼水！」更謂十分期待下集。兩條影片上架後，迅速打入熱門影片十大位置，上集更已進佔第三位。下集昨晚（26日）亦已上架，當中最大亮點，絕對是軒仔出道以來，於幕前最赤裸的演出，拍攝期間，睇到一眾同門師弟妹及馬介休成員嘩嘩聲。

由張敬軒主理的網上綜藝節目《軒公敲碗Special》之「軒公水上遊樂場」下集繼續爆笑。

下集分別是「Sweat Escape生死問答題」及「水中餘震扑扑扑」兩個遊戲，「Sweat Escape生死問答題」隊員需輪流進入逃生艙，回答對方隊長問題，如答錯對方隊長即隨時按掣隊員立即從高處跌落水，答對則可逃離，如生還人數相同，最後則由兩隊隊長對決。英皇隊畏高的劉若寶（Polly）出戰時，踏入逃生艙前已全身顫抖兼眼泛淚光，當回答「十個便秘會做的事」時，驚慌過度的她語無倫次答道：「會塞棉條！」眾人頓時黑人問號兼爆笑，雖然如此但最後都順利過關逃過一劫。

「水中餘震扑扑扑」環節，軒仔亦於最後回合上場，當他推倒對方隊員落水時，對方亦順勢拉着軒仔落水，實行「攬炒」，不過軒仔腰力驚人，明明已被對方已落水的隊員向後拉到差點也跌落水，但他一招「拱橋翻身」，立即回彈穩坐水泡上，看到現場所有人都拍爛手掌。

「水中餘震扑扑扑」環節，就是兩隊分別派出隊員坐在水泡上，然後利用道具或徒手將對方推落水。軒仔亦於最後回合上場，當他推倒對方隊員落水時，對方亦順勢拉着軒仔落水，實行「攬炒」，不過軒仔腰力驚人，明明已被對方已落水的隊員向後拉到差點也跌落水，但他一招「拱橋翻身」，立即回彈穩坐水泡上，看到現場所有人都拍爛手掌。

張敬軒以紅色浴袍登場，當他站在水中脫下裕袍，一身爆肌即呈現眾人眼前，全場尖叫聲四起。

經過眾多遊戲後，結果兩隊打和，兩隊都需要接受大懲罰，軒仔一隊扮美人魚，馬介休一隊則扮兔。眾人整裝代發，軒仔亦以紅色浴袍登場，當他站在水中脫下裕袍，一身爆肌即呈現眾人眼前，全場尖叫聲四起，驟眼看以為他操肌有成，看真點，原來是穿上爆肌衫，以假亂真的程度達100%。由於要配合爆肌身形，軒仔一直裝出chok爆表情，並謂：「我都好少可咁大方，喺大家面前展示我嘅身材、我嘅實力。呢一期嘅《軒公敲碗》將會係史上最驚嚇同埋最暴力嘅一集。」

張敬軒激罕爆肌﹗

最後，節目開始時「枉阿姐」分派兩隊的hidden task由英皇隊勝出並贏得現金獎，向來客氣的軒仔拿着利是並表示「過門都係客」，打算將現金獎送給「馬介休」，誰不知站在軒仔旁邊的曾樂彤立即搶回利是並說：「你想做乜嘢呀？」弄得眾人爆笑，認真眼明手快。

張敬軒呢個LOOK真係好吸睛。