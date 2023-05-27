MIRROR見面會直擊｜12子狂派福利　Anson Lo親為粉絲着動物衫

為慶祝MIRROR官方歌迷會成立一周年，12子今日（27/5）齊集啟德郵輪碼頭舉行三場 《Hi MIRO!見面會》，招待逾3000位MIRO。首場見面會於中午12時舉行，MIRROR以牛仔造型出場並跳唱《RUMOURS》為見面會揭開序幕，全場氣氛High爆。舞台以「家」做主題，搭出睡房和客廳的佈景，他們希望可以為MIRO營造家的感覺：「嚟得嘅都係自己人」。

MIRROR現身見面會與MIRO玩遊戲。（鄺鈺瑩攝）

12子玩爆波波遊戲落力又投入。（鄺鈺瑩攝）

跳唱過後，當然唔少得遊戲環節，「問答二選一」勝出的數十名MIRO更可上台與12子逐一握手。不過數到最幸運的，一定是兩名被選中上台近距離聽MIRROR講Bed Time Story的粉絲。她們坐到舞台中央，獲Anson Lo及Lokman幫忙穿上動物服裝，12子更圍着她們唱《12》，姜濤更不時攝於二人中間唱歌，非常鬼馬。除與粉絲互動外，MIRROR更上演一場激烈的「爆波波」遊戲，觀眾看得開心投入，連主持之一的小儀都笑言：「好似貨車經過咁。」見面會尾聲，MIRROR走落台圍繞一周，一邊唱《BOSS》，一邊與MIRO握手大派福利，個多小時的見面會以大合照作結。