Race黃婉佩億元豪宅搞Party為愛女慶生　三千呎花園變兒童樂園

前女子組合2R成員黃婉佩（Race）在2016年與比自己年長19年、做房地產生意的新加坡富商David Loh結婚，兩人育有女兒Cara及兒子Dayton，一家四口定居新加坡，據知他們一家住的獨立屋豪宅市值超過1億港元，單是花園就已經有3,000呎。日前Race在自家豪宅為Cara慶祝6歲生日，場面非常熱鬧！相中所見，現場以大量氣球佈置成夢幻樂園，除了準備了一個兩層高的生日蛋糕之外，還有各式各樣的Cupcake及點心等，而壽星女Cara就着上白色紗裙、頭戴皇冠，十足十小公主一樣！



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除了Race一家四口之外，Cara的同學仔都有到場為她慶祝，花園內有大草地、泳池、充氣滑梯等，一班小朋友在豪宅花園玩得非常開心！Race與家姐黃婉君（Rosanne）在2002年以姊妹檔強勢加入樂壇，先後推出過4張專輯，更憑TVB劇集《當四葉草碰上劍尖時》成功入屋。不過兩人都已經淡出娛樂圈多年，各自組織家庭。而Race曾一度轉戰金融界，2016年與妹妹Rhonda一起創立了網上地令平台，經營得有聲有色，今年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！現年40歲的Race由藝人成功轉型成為商界女強人，事業家庭兩得意！

正式上市！（IG@missracewong）