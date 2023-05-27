王君馨自覺臀部最性感大爆屬「冇毛派」　追求者為奪芳心不惜剃毛

王君馨昨晚（26/5）現身由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》大談何謂性感，君馨認為自己的臀部較為性感，不過她更着重由內散發的魅力：「我覺得係一種自信，我唔覺得自己係外在好靚嘅人，但我鍾意有自信嘅女仔...香港令到性感變咗條事業線，有胸就係性感？我唔明白，同埋個胸唔使好大，你夾個胸咪有條事業線，祖藍都夾到變Handelababy，but is that sexy？」



王君馨現身《絲打圍爐》大談何謂性感。（影片截圖）

君馨認為自己的臀部較為性感。（IG圖片）

至於女性最喜歡欣賞男士哪個部位呢？蝦頭指研究發現第一位是胸部，君馨立即認同表示：「其實胸部係佢點着件衫，如果係平嘅，一睇男仔寒背就好似冇乜信心，當然佢有胸肌嘅係代表佢好努力做Gym，值得欣賞。」旁邊的Shiga突插口：「最緊要冇毛」，君馨輕輕皺眉和應：「係呀，有毛唔得...我七年級嘅時候，有個田徑隊隊長追我，追咗我一段時間後，我話我真係唔OK毛，佢為咗我剃，跟住着勁Deep V恤衫返學，極度自豪，但原來啲毛下面好多暗瘡，好慘，剃嘅時候有冇刮損自己？」君馨和Shiga都是「冇毛派」，但蝦頭卻是「有毛派」，更笑言叫Shiga介紹多毛朋友給自己認識。

君馨不能接受有胸毛。（影片截圖）

她是冇毛派。（影片截圖）