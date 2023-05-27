WINKA@COLLAR談分手被指消費前度　無懼被圍攻賣慘：唔想變官腔

現年25歲的COLLAR成員WINKA (陳泳伽)，為首支單飛作慘情歌《一手造成》接受商台《星光背後》專訪。對於新歌《一手造成》唱出與前度的六年情的結束因由，她不諱言錄音時需要「自虐式」看著與前男友相處片段才能更投入，她說：「錄這首歌時，我會看著手機跟前度的合照，邊唱邊回憶，是會哽咽，但會更投入。」兩年前參戰《造星4》，WINKA曾自資以獨立歌手派過兩首歌上台，所以今年被選中與隊員MARF同時單飛及派歌，她早已了解沒資格候選「叱咤生力軍獎」，亦無懼與好姊妹比較：「外間的比較在所難免，但我跟MARF之間都明白不存在任何比較，她走型格路線，我較適合唱慘情歌。無資格選新人獎，亦不覺比人蝕底，因我從無企圖拎獎，而我和團隊一早知無資格，做的音樂就更純粹。」



WINKA最近推出首支單飛作慘情歌《一手造成》。（IG@winka_chan）

WINKA指跟MARF之間都明白不存在任何比較。（IG@winka_chan）

成長於綜援貧困單親家庭、母親又是情緒病患者的WINKA，中五就要輟學邊賺錢養弟弟邊追音樂夢，她於COLLAR中被喻為「長氣擔當」出名坦白率直，從無懼將身世跟外人分享，但這陣子宣傳新歌不斷重提往事又多次剖白了跟六年同居男友分手經過，卻被網民圍攻她賣悲慘同消費舊情，她承認為此感到迷惘及矛盾，再被問到跟前度到分手，WINKA說：「我只想說人去到某階段看法不同了，兩個人步伐不一就有很多衝突。現在很多人認為我講太多，好像頗尷尬亦令我反思，到底該不該人前人後兩個樣？所有問題，我可以很官腔答，但我覺得這不是我，大家又會否喜歡變官腔的我？我很想拿到一個平衡，很多人不是一開始接觸我至今，不太了解我的性格，我一說太多就會讓人感覺我口沒遮攔，但清楚我的人就會明白我，我想調整，但我又不想被磨蝕得太圓滑，就變了沒特色。」

WINKA這陣子宣傳新歌不斷重提往事又多次剖白了跟六年同居男友分手經過。（IG@winka_chan）

WINKA成長於綜援貧困單親家庭，中五就要輟學邊賺錢養弟弟邊追音樂夢，（IG@winka_chan）

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談及自己處理上一段感情的缺點，WINKA續說：「我有很多不好，亦有不成熟的地方，我真的太長氣了！因對方是我重視的人，經常囉唆他該怎樣怎樣，我出發點想為對方好，但最終讓人有hard feeling！」

節目中，WINKA直認現在有追求者，但還不敢展開新的關係，「就是因為發覺自己不夠成熟，最近真的不敢進入另一段關係，因為不清楚自己會否再做些什麼會傷害對方，亦不知人家可否接受到我現在的工作，所帶給他的不安全感。太快認定對方最終混吉，又會傷害人。」WINKA坦言希望再次拍拖就可以行到最後，至於今天的理想伴侶條件，她說：「對方最重要有自己的想法，清楚自己想做什麼，有清晰的人生目標，對人生或生活要有態度；另外，我亦希望對方能像我般多說話，那就可以跟他一起討論傾偈。」

WINKA接受梁泰來訪問。

WINKA於COLLAR中被喻為「長氣擔當」出名坦白率直，從無懼將身世跟外人分享。（IG@winka_chan）

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