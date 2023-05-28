何鑑江滿面白鬚與老友台北聚舊　87歲仍被笑「最老最百厭」

有「何老鑑」稱號的前資深足球評述員何鑑江，於六十年代評述過不少香港足球賽事而為人熟悉，久未露面的他早前於台灣與填詞人潘源良和黃毓民聚舊，已經年屆87的何鑑江雖然滿面白鬚，而且臉上長了不少老人斑兼且雙眼下垂，但他笑容滿面望落精神和狀態都相當不錯，更被黃毓民笑道：「最老嗰個最百厭！」



何鑑江（中）與填詞人潘源良和黃毓民聚舊。（Facebook：Yuk Man Wong）

何鑑江於六十年代中在同學引薦下，以自由人身份於香港電台任職新聞記者朗讀報章社論，直到1968年獲香港電台中文台台長周乃揚安排，跟隨名足球評述員盧振喧及葉觀楫評述香港足球賽事。他於1972年辭去醫務處崗位加入香港電台電視部擔任助理編導，參與拍攝劇集《獅子山下》兼出任副導演，同時亦兼任電台足球評述項目，又曾經與「阿叔」林尚義做過拍檔。他在港台工作期間，除了擔任足球評述員工作之外，亦有出外採訪和報道新聞，更曾隻身遠赴韓國漢城（首爾前名）採訪報道亞運會和奧運會，及後更被電視台邀請擔任足球評述員，包括於1972年首次參與衞星直播評述英格蘭足總盃決賽，並於1974年首次為TVB評述世界盃決賽直播。

何鑑江（左）於六十年代評述過不少香港足球賽事而為人熟悉。（Facebook：KamKang Ho）

何鑑江（左）、陳譚新（中）及余懷英（右）（Facebook：KamKang Ho）

何鑑江的足球評述員生涯裏曾在香港電台、商業電台和新城電台共三間電台；佳藝電視、無線電視和亞洲電視共三間電視台；以及有線電視、新加坡ESPN和香港ESPN共三個收費頻道中工作過，亦曾衝出國際遠赴馬來西亞Astro電視台擔任客串評述員。

何鑑江近年依然活躍於網台足球節目，去年12月他加盟 D100 Radio主持節目《一鑑江湖》，成為該台最年長的節目主持。（Facebook：KamKang Ho）

年屆87的何鑑江近年依然活躍於網台足球節目，去年12月他加盟 D100 Radio主持節目《一鑑江湖》，成為該台最年長的節目主持，同時亦是繼有「樂壇教父」之稱的已故殿堂級唱片騎師UncleRay（郭利民）後第二長壽的節目主持，深受球迷敬佩。