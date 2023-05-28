甘比大女劉秀樺同內地當紅小花遊艇出海　都唔及呢位氣質美女搶鏡

劉鑾雄（大劉）及陳凱韻（甘比）的14歲長女劉秀樺（Josephine），不時在IG分享生活照，她日前與好友出海，貼出鬢辮造型的自拍，原來更是同內地演員虞書欣一齊玩！



劉鑾雄（大劉）及陳凱韻（甘比）的14歲長女劉秀樺（Josephine）亭亭玉立，偶然會在IG貼自拍，網友都讚她愈大愈靚女。她今日貼上幾張與好友出海的照片，但最令網友驚喜的，是一向出名愛追韓星的Josephine，其中一位好友是內地新生代小花虞書欣，而同場仲有一位超省鏡靚女！

Josephine坐船出海，紮鬢辮的造型青春可人。（IG@josephinelausauwah）

Josephine同虞書欣原來係老友！（IG@josephinelausauwah）

虞書欣是「95後四小花」之一，曾為女團THE9成員，近年憑劇集《蒼蘭訣》、《兩個人的小森林》人氣急升，外間有傳她家族身家雄厚，在上海擁有酒店、旅遊、餐飲等多間實業，虞書欣亦表示過自己若紅不起來就會回去做生意。原來Josephine同佢都係好朋友，網民見到合照後都讚Josephine靚女，亦留言：「秀樺 越來越美少女❤️❤️」

虞書欣（左）憑《蒼蘭訣》爆紅。（劇照）

而虞書欣都有貼出多張出海玩的照片，指「happy hk」，見她在遊艇上玩得好Chill，亦有同Josephine擺可愛嘟嘴Pose合照。

虞書欣同Josephine都好青春。（IG@estheeerrrrr）

按圖睇更多虞書欣及遊艇內部相：

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不過，同場另一位圈外靚女更吸睛，這位Tiff Wu是時常雜誌編輯，樣子清秀有氣質，她曾於多間內地時裝媒體做編輯和廣告策劃，亦負責管理媒體社交平台等，衣著很有品味。

Josephine與Tiff Wu影靚相，Tiff的顏值十分搶鏡。（IG@josephinelausauwah）

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