新聞女王丨佘詩曼一姐地位超然　48歲生日劇組齊賀壽李施嬅送驚喜

阿佘佘詩曼今日48歲生日，向來圈中人緣極佳的她，日前獲眾好友包括「七魔女」率先為她舉行生日派對預早慶祝，而昨晚（27日）阿佘為TVB新劇《新聞女王》開工，正當阿佘以為劇組如常放晚飯時候，李施嬅、高海寧、王敏奕、何廣沛、林正峰連同監製鍾澍佳、導演等幕前幕後送上驚喜，突然推出三大個特製蛋糕，兩束鮮花，加巨型生日卡；全場唱生日歌送上無限祝福，搞到阿佘相當感動。

佘詩曼收巨型生日卡。

《新聞女王》演員齊賀阿佘生日。

一眾演員早已夾好阿佘開工檔期，知道壽星女生日前夕會返廠景，施嬅就訂了阿佘喜歡泰國菜，高海寧就負責安排生日蛋糕。施嬅謂：「記得第一日同佘佘拍外景，聽佢講過鍾意食泰菜，特別係柚子沙律，所以一早Check晒佘佘通告，知佢今日開廠，就夾定今日放飯時安排送上泰國菜。」

李施嬅、高海寧、王敏奕一齊為佘詩曼慶祝48歲生日。

阿佘話生日月開工係另一種開心。

阿佘興奮地說：「施嬅好記性，好sweet！高寧今朝收工仲係咁同我講bye bye , 原來大家交戲，我真係好開心，因為我哋喺呢個Office廠景差不多拍咗一個月，大家好熟好熟，相處好似一家人，拍得好開心，真心多謝大家送畀我呢個生日Party。」向來朋友多多的阿佘，生日月要工作中度過。「咁樣有另一種開心，好有力量咁！剛才我吹蠟燭前許願，願望梗係關於我哋（新聞女王團隊），明天首要『自然醒』，稍後慶祝安排先再諗。」

至於一班佘佘粉絲亦相當有心，早前趁阿佘拍攝《新聞女王》廠景，特意為整個劇組送上應援，有生日蛋糕、水果、 飲品等無限供應，既令佘佘驚喜萬分，亦令團隊上下得益。

監製鍾澍佳（右一）同導演等幕前幕後齊為阿佘送上驚喜。