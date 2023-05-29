喬寶寶貼舊照被網民笑老咗又肥咗　神回覆：有冇相熟律師介紹？

喬寶寶與妻子雖然是盲婚啞嫁，不過婚後兩人感情依然維繫得十分好。早年他接受《香港01》專訪時，就曾表示過印度人觀念中，結婚就是一輩子的事。日前他在Facebook上分享了對錢的定義，講到最後竟然放了一個「閃光彈」，透露了對太太的愛意。



喬寶寶和太太結婚足足有33年，感情依舊。（FB圖片）

他表示，錢在不同的地方有不同的名字，他寫道：「在寺廟或教堂，它被稱為奉獻或捐贈。在學校，是學費的。當你欠某人時，它就是債務。雇主對工人，就是工資。當你向政府付款時，就是稅收。在法庭上，罰款。對孩子來說，這是零用錢...」然後就拋出了一個靈魂銬問：「當丈夫給妻子的時候，我們怎麼稱呼它？」

矚目配角｜喬寶寶靠走埠一年賺過百萬：過三色台唔係逗佢哋份人工

喬寶寶與太太喬嫂嫂。（IG：@qbobo_bbq）

他的答案並不是家用或者膽養費，而是說：「給老婆的錢叫責任，每個男人都要盡自己的義務，因為老婆不是冇責任。Money given to your wife is called Responsibility , and every man has to do his duty because wife are not DUTY FREE...」帖文下方更分享了他和太太年輕時的合照，還有兒子出生及兒子和兒孫的合照。

喬寶寶和太太結婚足足有33年，感情依舊。（FB圖片）

矚目配角｜喬寶寶靠盲婚啞嫁搵到好老婆：香港印度人有9成都係咁

很多網民都大讚喬寶寶理解得「好透切，好深刻」、「好丈夫」，亦有人勁讚後生時的喬寶寶靚仔，寫道：「成個劉德華咁」，也有網民問道：「係咪真係比晒嫂嫂㗎先，定係家用，比阿嫂嘅係全家用先？」喬寶寶也回覆說：「朋友，你睇到我着衫搭飛機都係經濟艙。」亦有人留言問：「後生嗰段時間好靚仔，年紀大咗嘅肥咗好多。」他還十分搞笑的回答：「而家俾老婆搞大咗個肚，有冇相熟律師介紹？」意思是太太的廚藝太過出色。