喬寶寶貼舊照被網民笑老咗又肥咗　神回覆：有冇相熟律師介紹？

喬寶寶與妻子雖然是盲婚啞嫁,不過婚後兩人感情依然維繫得十分好。早年他接受《香港01》專訪時,就曾表示過印度人觀念中,結婚就是一輩子的事。日前他在Facebook上分享了對錢的定義,講到最後竟然放了一個「閃光彈」,透露了對太太的愛意。



喬寶寶和太太結婚足足有33年,感情依舊。(FB圖片)

他表示,錢在不同的地方有不同的名字,他寫道:「在寺廟或教堂,它被稱為奉獻或捐贈。在學校,是學費的。當你欠某人時,它就是債務。雇主對工人,就是工資。當你向政府付款時,就是稅收。在法庭上,罰款。對孩子來說,這是零用錢...」然後就拋出了一個靈魂銬問:「當丈夫給妻子的時候,我們怎麼稱呼它?」

矚目配角|喬寶寶靠走埠一年賺過百萬:過三色台唔係逗佢哋份人工

喬寶寶與太太喬嫂嫂。(IG:@qbobo_bbq)

他的答案並不是家用或者膽養費,而是說:「給老婆的錢叫責任,每個男人都要盡自己的義務,因為老婆不是冇責任。Money given to your wife is called Responsibility , and every man has to do his duty because wife are not DUTY FREE...」帖文下方更分享了他和太太年輕時的合照,還有兒子出生及兒子和兒孫的合照。

喬寶寶和太太結婚足足有33年,感情依舊。(FB圖片)

矚目配角|喬寶寶靠盲婚啞嫁搵到好老婆:香港印度人有9成都係咁

很多網民都大讚喬寶寶理解得「好透切,好深刻」、「好丈夫」,亦有人勁讚後生時的喬寶寶靚仔,寫道:「成個劉德華咁」,也有網民問道:「係咪真係比晒嫂嫂㗎先,定係家用,比阿嫂嘅係全家用先?」喬寶寶也回覆說:「朋友,你睇到我着衫搭飛機都係經濟艙。」亦有人留言問:「後生嗰段時間好靚仔,年紀大咗嘅肥咗好多。」他還十分搞笑的回答:「而家俾老婆搞大咗個肚,有冇相熟律師介紹?」意思是太太的廚藝太過出色。