農夫自爆2次電影做主角都無法面世：老闆決定唔上映先係最合理

農夫日前在廣州舉行《農夫嘻哈嘻嘻哈哈演唱會》為現場9000位觀眾準備了全新的歌單和內容，這是農夫出道以來在內地舉行的最大型演出，也是他們時隔13年後再一次舉行大型演唱會。演出前半段由一段長達60分鐘Medley貫穿，農夫不僅把《把傷心留給自己》、《重新找到你》、《粒粒皆辛苦》等多首新舊作品進行了重新編排，更配合dancer在舞台上演了一段充滿故事性的「偉大航道」人生劇場，令現場觀眾嘖嘖稱道。C君在完成了這部分演出後就表示：「頭先係60分鐘唱咗20首歌，唔係逐首逐首唱，係冇停過嘅串燒，絕對係粵語嘻哈史上現場做過最長嘅串燒。」陸永更笑稱：「你哋知唔知Lam哥(林子祥)有首歌叫《十分十二寸》，我哋呢首歌可以叫作《六十分二十寸》，寸過佢好幾倍。」

農夫繼2010年的紅館演唱會後，舉行的最大規模演唱會，這張也是他們有史以來拍過最多人參與的大合影。

後半段則是二人的talk show部分，二人就自爆曾一起擔任過電影的主角，拍了7天把戲份拍完後老闆最終卻決定不上映。「導演一邊拍一邊睇，最後決定修改一下故事嘅結局，佢覺得應該係我哋兩個大男人用盡九牛二虎之力，同最後嘅大反派——一位瘦弱嘅少女打成平手。我哋覺得好唔合理，可能老闆最後都咁認為，所以決定唔上映先係最合理。」緊接著他們又分享了第二次擔任電影主角的經歷，那一次他們拍到第二天，電影就因為主佈景意外被燒了而終止了拍攝，有工作人員就因為沒有收到酬勞而與電影公司對簿公堂。雖然兩次都沒有真正做成電影男主角，但他們還是在圈中還是認識了很多很好的前輩，更在台上分享了與（星爺）周星馳工作以及與（子華神）黃子華做朋友的一些經歷。

農夫talk show部分，C君和陸永就自爆曾一起擔任過電影的主角，拍了7天把戲份拍完後老闆最終卻決定不上映。

農夫這次還邀請了兩位事前在網上招募到的rap和音（魔童排骨以及Hugo）一同演出，並且有給到二位年輕後輩在台上solo表演的機會，讓現場觀眾可以看到粵語嘻哈的新生力量。除此以外，包括講者、留紙@街道辦、Homeboy在內的多組廣州本地粵語嘻哈代表都有來到現場觀演，由此可見農夫在這個界別極具口碑與聲望，被大家認可。演唱會結束後，在網上收到不少好評，有觀眾甚至稱是他今年看過最棒的一場演出。但C君卻在社交平台上表示這次有點遺憾，升降台發生故障，因為時長關係沒有唱到準備好的歌曲等等原因，都讓他很想再有機會可以做得盡善盡美。

農夫第二次擔任電影主角，那一次他們拍到第二天，電影就因為主佈景意外被燒了而終止了拍攝。