27歲骨感網紅天生體脂低　隆胸後變自信卻令媽媽心酸：不會痛嗎？

女人向來都相當貪靚，除了化妝扮靚之外，近年亦愈來愈多人選擇整容或微整形，成為社會普遍的趨勢。一名來自台灣的27歲網紅猛珊，因為天生體脂低是個典型的骨感女孩，然而她卻因為這樣而感到自卑，因此決定為了活得更有自信而接受隆胸手術：「我隆乳是為了讓自己人人生更精彩！」



27歲台灣網紅猛珊早前分享接受隆胸手術後的心得。（IG：@monsan17）

猛珊早前狠花30萬台幣（約77000港元）做隆胸手術，術前的她身形比較骨感，而且胸部較為扁平，術後的她整個身形變得更加有線條，令她開心表示：「我很喜歡以前的自己，也喜歡現在的自己，現在的我很健康很陽光又更有女人味了，內心也感到滿足！」

手術前後的猛珊。（IG：@monsan17）

猛珊在社交網站分享自己的手術心得，又在家人面前掀起上衣公開自己的成果，弟弟女友和奶奶都驚訝不已，甚至伸手撫摸讚歎，至於猛珊的媽媽則是第一時間問女兒「會痛嗎」，又大讚她做得好非常值得，對她隆胸的決定大力支持。

猛珊在家人面前掀起上衣公開自己的成果。（IG：@monsan17）

猛珊的媽媽則是第一時間問女兒「會痛嗎」，又大讚她做得好非常值得，對她隆胸的決定大力支持。（IG：@monsan17）

她坦言體脂低的女生本來就很難有比較豐滿的胸部，因此平胸曾經是內心中小小的遺憾，如今能夠透過醫療改變自己感到很滿足，雖然依然引來部分批評聲音指隆胸後與之前沒什麼大分別，但不少網民都見到她因為變得更自信而感到高興，又大讚她的家人相當窩心：「長輩沒有反對好難能可貴，真的是很自由又尊重小孩的家庭」、「媽媽第一個反應是關心你會不會痛，家人之間能這樣子，真的要好好珍惜」。

手術前的一刻。（IG：@monsan17）

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