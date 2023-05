內地網紅拍片以『國太婆』串國泰空姐 列出三句必學英語針對歧視

國泰風波成了近日熱討話題,就連部分愛國藝人肥媽(Maria Cordero)、李國麟也拍片評價一番。由於國泰空中服務員涉歧視非英語乘客引發一連串回響,日前就連有名的教英語網紅「Jonathan 彭玉印」也公開拍片抽水,引發網民熱論。



肥媽再次發聲!(截圖)

國泰空中服務員涉歧視非英語乘客,有空姐嘲諷乘客將「blanket」(毛毯)誤說為「carpet」(地毯),其後國泰航空兩度發聲明道歉,並解僱涉事的三名空姐。惟事件繼續發酵,引來藝人、網紅等有名人士拍片發洩不滿情緒。

連李國麟都發聲表態。(抖音)

日前在小紅書有位好有名,擁有30多萬的粉絲的教英語網紅「Jonathan 彭玉印」也參一腳,以「坐飛機常用英語」為題拍片分享英語教學,順勢發表個人意見。影片中空姐被稱呼做「國太婆」,更因乘客不懂英語屢次露出不屑的嘴臉,似乎在影射涉事國泰空姐歧視乘客一事,除了英語歧視 ,更控訴國泰:「每次比冰水凍到我媽都唔認得!」

空紅慘被稱呼做「國太婆」。(影片截圖)

而影片最後,扮演乘客的網紅用一句英語反罵空姐「Not being able to speak is not the same as not speaking don’t judge (不說不代表不會說不要隨意批評)」 更用地毯掉向空姐並用廣東話「喫屎啦你」作結尾!

擁有30多萬的粉絲的教英語網紅「Jonathan 彭玉印」也參一腳。(影片截圖)

最後更用地毯掉向空姐並用廣東話「喫屎啦你」作結尾!(影片截圖)

觀眾看完後反應正反兩極,有部份網民留下負評,表示「一個教英語的噌熱度有意義嗎?」、「又來嘲笑國泰空姐」、「這個熱度也要噌做人不地道」。不過,大部份網民持支持態度,認為「靚抽呀」、「最後一句鬧得好」、「飛在中國航空做着中國人生意請他們認真說好普通話」。