周吉佩追夢戶口近清零問前度借錢　靠前港姐太太做銀行理財有道

無綫真人騷《中年好聲音》，令人重新認識現年37歲周吉佩（吉吉）的名字，單親家庭長大、自小愛音樂夾band的吉吉，08年曾是有線電視旗下「一碟玩完」歌手，及至2015年再以五人樂隊sp'ACE出發，奈何2019年開完騷就解散。2015年結婚、育有一對仔女、去年重新追夢摘下冠軍兼夥戰友剛完成兩場九展騷的吉吉，接受商台節目《星光背後》專訪，剖白不理太太反對再追夢不等於「發明星夢」初心，吉吉說：「初心好純粹，只想有人聽到我唱歌，現在最重要我做到一個榜樣畀一對仔女睇，努力熱血是有價值。」

周吉佩參加無綫真人騷《中年好聲音》，令人重新認識佢。（IG@katchau86）

周吉佩有一個幸福家庭。（IG@katchau86）

不過，吉吉亦承認08年贏得有線歌唱比賽亞軍後，熱血辭掉正職入行做新人是無知，「簽有線時人工不好，但我已辭掉正職，因為我要搏盡，很快就花掉所有積蓄。」到第二張專輯胎死腹中解約，吉吉曾向多間唱片公司自薦不果，更試過長時間戶口不足三位數的日子，「最後無晒錢，亦曾向前度借錢，今天反省是咎由自取年少無知，聽經理人話出入坐的士，又為將來好而買支幾萬元的結他，買衫每次又幾千到萬元，是年少氣盛。」

周吉佩認曾年少氣盛。（IG@katchau86）

周吉佩指太太好硬淨同頗惡，但欣賞佢爽直不作假。（IG@katchau86）

當時失意認識前港姐太太黃彥欣後，吉吉為穩定收入轉當媒體的網上主持，至於2012年找來有線主播鍾建威（Ray）等夥拍Space舊隊友重組五人樂隊sp'ACE，吉吉指最初純為興趣出發，沒想過樂隊能打入主流樂壇，「那時夾band大家share成本不大，參加音樂節演出超開心，到15年見遇到舊公司老闆，他看見我們很熱血，由錄音拍MV設計logo都是自資，想幫我們而簽約。」最後，sp'ACE亦一碟玩完，19年開了一場麥花臣騷後便於翌年解散，吉吉亦披露樂隊是不歡而散，「主因意見不合，對sp'ACE的定義理念不一致，初心是為了開心不求紅不紅，但當樂隊有了價值，每人對個人期望也放大。我作為隊長眼見成員有心病，認為該約出來談，但當晚band房變了鬧交，最終連朋友都無得做，是很可惜。」

sp'ACE亦一碟玩完（Facebook@sp'ACE）

吉吉係樂隊隊長，sp'ACE最後不歡而散。（資料圖片）

相比29歲前港姐太太黃彥欣，吉吉指愛妻從來對娛樂圈沒太大憧憬，拍了兩年多劇沒發展就決心轉行，兩夫妻是透過共同朋友曹敏寶介紹相識，「一見她是高質，又斯文又長頭髮，完全符合我理想對象的類型，於是很快便一起。後來深入認識，才發覺她內在跟外表180度不同，我可以說，首一個月我是有些後悔跟她拍拖，因為她很硬淨，也頗惡，到現在也一樣！但真心，我最欣賞她爽直不作假，從不扮小鳥依人！」

至於當時的窮小子怎贏取太太芳心，吉吉說：「坦白，她是大家閨秀，無需跟著我，但太太話最欣賞我純品，我們沒假話沒秘密，我的一切，她都瞭如指掌，銀行有多少錢、手機密碼她都知，或許她認為有安全感。」吉吉直認迎娶太太時，他只是毫無特別的打工仔，他感激太太為家庭規劃建立一切，「她做銀行，很懂得理財，拍拖第二年，我們已計劃開聯名戶口儲錢，我所有收入全交她處理，拍拖將近第五年時就結婚，接著又買樓，太太真的很強，在她領導下，家庭每件事按步就班完成。」參戰《中年好聲音》時，太太由反對到支持，吉吉指即使贏了冠軍有機會再出歌，太太都會擔任一個現實領導角色，「現在她要我約法三章，要搞掂生活開支。即使她明白我追夢只想唱歌，但沒發展，都會叫我停。其實如果沒有她，我這十幾年人生會更坎坷，因為我會為追夢瞓身。」故此，吉吉已跟太太計劃好，會將從前兼職教唱歌轉型作終身事業，正籌備開音樂教室，即使將來正職與追夢要作取捨，他也可以一邊教學有收入，一邊繼續追尋音樂夢。

吉吉話屋企係由太太領導下，家庭每件事按步就班完成。（IG@katchau86）