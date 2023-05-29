黃色橡皮鴨｜訪港十周年　大量藝人名人分享橡皮鴨紀念公仔

大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，為香港帶來兩隻巨型橡皮鴨，日前在青衣海域試水已引起全城哄動，可愛橡皮鴨成雙成對暢游海上圖片在網絡瘋傳。這股橡皮鴨風潮今晨延續，不少愛好藝術的知名人士周星馳、周杰倫、黃渤、林俊杰（JJ Lin）、張敬軒、蔡卓妍（阿 Sa）、甘比、林峯、Verbal、瀧澤伸介（Shinsuke Takizawa）、周秀娜、陳法拉、宣萱、陳貝兒、Irene Kim、Yoyo Cao、柯震東、林盛斌（Bob）、麥玲玲、KAWS、當奴、甘國亮（排名不分先後）等，在社交平台歡迎橡皮鴨繼 2013 年後趁十周年再重臨，分享這份「Long time no see」喜悅，讓大家重「十」快樂。

眾多藝人分享。

一眾名人友好今晨起陸續於社交平台，分享橡皮鴨重臨香港的喜悅，期望一雙橡皮鴨暢遊維港帶來雙倍快樂，他們亦分享了《橡皮鴨二重暢》官方紀念品 3.5 吋搪膠橡皮鴨公仔，一對並肩橡皮鴨煞是可愛。展覽及紀念品詳情將於六月一日公布，密切留意官方社交平台及網站。一雙橡皮鴨 5 月 25 日在青衣試水，在燦爛陽光映照下快樂地游來游去，在汀九橋襯託下更顯可愛治癒，吸引一眾傳媒及市民爭相拍攝。橡皮鴨隨後在岸上享受初夏的陽光，為六月在維多利亞港暢遊作預備。橡皮鴨們昨日（28 日）已稍作休息，期待很快再出來與大家見面。