楊千嬅自爆去年錄《聲生不息》時曾患病　「因為吃藥很胖很腫」

楊千嬅近年主力發展內地市場，並宣布舉辦《MY TREE OF LIVE》世界巡迴演唱會，多個城市門票售罄，可謂一票難求。近日她於廣州開啟首站，全場座無虛席，獲得大批歌迷力讚。



楊千嬅世界巡迴演唱會首站於廣州打響。（微博@楊千嬅）

最近，楊千嬅接受內地媒體《娛情實驗室》訪問，對於相隔4年再次舉行大型巡演，她表示很開心的同時，也有點緊張：「可能大家對我演出期待，或者是自己的要求，也許也是因為相隔4年，可能在演出的運作上面或者是準備製作上面肯定有一點不一樣。我覺得是很開心很興奮，但是也是有點壓力，我覺得都是好的，讓自己更進步。」

相隔4年再度舉辦巡演，楊千嬅興奮又緊張。（視頻截圖）

由2019年疫情開始到現在進入後疫情時期，令楊千嬅也有不少思考：「這段時間4年，有一些時候，我就覺得我是個歌手，常常會覺得舞台是很近，就是每天都很理想化的，我肯定就是可以去演出，我沒有想過原來舞台是可以距離我那麼遠，人生那麼長，但是我們可以留下的就是一些作品，這是一個很大的感觸，可能我年紀比較大，但我還是覺得自己有很多的空間，很多的未知，我還是很好奇自己將來是怎麼樣。」

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巡迴演唱會對於歌手來講體力是一大挑戰，楊千嬅坦言：「說實在話在香港開唱的時候，常常會說地獄式的訓練了，現在沒有了不敢了。因為覺得我現在那個年紀的階段呢，不太中用那個地獄式的，可能會很消耗自己，所以我已經發現要好好去養生。」她透露：「其實我身體真的有些問題，出了小狀況，所以當時你看到我錄《聲生不息·港樂季》的時候，常常很胖很腫的一個樣子，因為我在吃藥，所以那個時候過了，我就這個問題也是讓我會真的好好去處理一下，可能有孩子，你就很想陪他走遠一點，所以就想到我要注意好自己的健康，不止是一直拼命去做，就是改變自己的生活習慣，身體調養這樣子。」

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