Anson Lo疑突然嚴肅打Edan因為個波？　討論區瘋傳片段惹熱議

本地人氣男團MIRROR上周六（27日）舉行了Fans meeting，但活動上Anson Lo（盧瀚霆）竟對Edan（呂爵安）郁手，令人震驚！有不止一名網民於IG分享了當日Fans meeting的一段影片，片中所見Anson Lo疑似郁手打Edan，雖然只是打屁股，片段一出即引起了網民熱烈討論。



有討論區網民指片中見到Anson Lo原本坐着與其他人有講有笑，心情勁靚，但突然之間，Edan左手拿住一個白色波走到Anson Lo身旁，並挑選放在枱面上的咪，當Edan拿完咪之後，卻竟然拿住手中的波波去碰Anson Lo的面，突然「被襲」的Anson Lo即時收起笑容，並追上去打了Edan的屁股側一下，之後面無表情地坐回座位上，似乎十分介意Edan用波碰到他的面。

Anson Lo和Edan當日坐的位置。(ig圖片)

網民紛紛留言討論：「Anson Lo個樣真係好嬲咁」、「使唔使打人」、「塊面即刻黑晒」、「勁惡囉」、「兩個相愛相殺」、「係咪打情罵俏？」有網民就替Anson Lo解畫指他本來就是很怕爆波，所以才會如此大反應。

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