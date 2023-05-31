劉愷威女友幫Angelababy整理裙擺竟被鬧　疑楊冪粉絲湧入微博惡評

劉愷威與楊冪於2018年宣布離婚後各自忙於事業，感情方面未有新著落，直到去年年尾男方高調認愛內地女星李曉峰，因而受到關注，二人經常在IG隔空放閃，相當sweet，但同時李曉峰也引起些爭議，頻頻被指抽水楊冪，惡評不斷。



現在李曉峰一出現就遭惡評。（微博@李曉峰cherry）

日前，《Harper’s BAZZAR》中國版舉辦年度派對，邀請眾星出席。在紅地氈環節，李曉峰與Angelababy（楊穎）碰面，並貼心幫Angelababy整理裙擺。原本是一件友善的事，但由於楊冪與Angelababy分屬好友，因此李曉峰疑似受楊冪粉絲群嘲，紛紛湧入其微博留言區攻擊：「很一般啊，要不是劉愷威，也不知道她。話說要不是楊冪，也不知道劉愷威。所以還得謝謝楊冪」、「是不是每次都要蹭楊冪熱度才能上熱搜啊」、「為什麼看起來這麼油膩」等，惡意滿滿。也有網友看不過眼，為李曉峰出頭：「不是吧 為啥對人家惡意這麼大？？？？？？這是做了啥惹眾怒了」、「我說評論區楊冪粉絲別太離譜，雖然我不是這個姐姐的粉絲，但是真的也看不下去了」、「人家又不是小三，罵人家幹嘛…合著離婚了還不讓人家談戀愛結婚了」等。

其實李曉峰是當晚的活動司儀，而Angelababy因裙擺過長且比較厚重，有些行動不便，所以李曉峰好心蹲下幫對方整理，想不到卻遭到網暴，實在是有些無辜。

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