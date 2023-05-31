TVB女星懶理雪藏緋聞　繼續性感與猛男跳舞得唔得㗎？

TVB成日都有雪藏緋聞，通常因為做錯事要過一過冷河，不過最終都會復出幕前，近年例子就有楊明、朱智賢等等。

藝人楊明因不小心駕駛被監禁18日，官司纏繞兩年到近日終於有劇出。（梁碧玲攝）

朱智賢開埋記者會道歉。（資料圖片）

最近有TVB雪藏緋聞名單最熱門的肯定是蘇韻姿，憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中憑「熊心如」一角成功入屋，惜傳出三大罪狀，去年尾被飛出劇出回歸無期。去年12月初蘇韻姿絕跡《愛回家》，有傳她因遲到、工作態度差及演技無進步三大罪，直至4月初才於「雪櫃」解封，出席真人騷《不可能任務》記者會，當時被問到會不會回歸《愛回家》？她表示：「我都想知，因為都想畀個交代觀眾，但係我都冇呢個答案，都係跟公司安排工作。」

好多觀眾都唔捨得《愛·回家之開心速遞》熊心如呢個角色。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

雖然疑似被雪藏，不過絕對無影響蘇韻姿心情，上月趁30歲生日，穿上閃令令的銀色貼身低胸兼露背裙，還有由TVB過檔ViuTV藝人鄧家禮、英菲混血藝人徐㴓喬（Asha）等現身，齊齊攬住壽星女開懷大笑，大吃大喝瘋狂玩一晚。

蘇韻姿 30歲生日。（IG@andreaso_）

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今日蘇韻姿繼續開心，在社交平台上傳一條跳舞片段，穿起bra top加瑜伽褲的她顯現非常健美的身材，擺動蛇腰起舞，看她絕對是一件賞心樂事。旁邊還有一名猛男跳舞，兩人雖然無身體接觸，不過默契非常好，跳得非常歡愉，睇得出玩得好開心。

你睇佢幾開心。（片段截圖）

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