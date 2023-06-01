別叫我賭神｜周潤發被連刮62巴叫人唔好留手　片場幫人按摩勁親民

由周潤發（發哥）及袁詠儀主演的電影《別叫我賭神》（前稱：《驕陽歲月》、《我不是賭神》），即將在內地正式上映，當年發哥飾演的「賭神」深受觀眾喜愛，更成為其演藝生涯的經典，今次他再度出山，但就是演繹一位落魄的「賭神」，更以長髮造型亮相。近日劇組公開了不少花絮片段，可見發哥在片場表現親民，毫無架子！



由周潤發（發哥）及袁詠儀主演的電影《別叫我賭神》（前稱：《驕陽歲月》、《我不是賭神》），即將在下個月於內地正式上映。（劇照）

片中所見，為了配合角色，發哥以長髮頹Look示人，更直接坐在地上，完全不顧形象。在拍攝一場被債主上門追債的戲時，發哥被「債主」連刮62巴，但他都全程坐定定，毫無怨言，不過對方似乎擔心傷到發哥，不敢下手，而發哥就親自示範，叫對方盡情發揮，不要留手。而在鏡頭背後，發哥同樣與大家打成一片，不但親自下廚，而且還熟悉大家的口味，此外，他還會趁着拍攝空檔，幫工作人員按摩，絲毫沒有巨星架子，非常親民。

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其實在電影拍攝期間亦曾發生意外，其中有場戲發哥在片場意外撞親頭流血，當時劇組見發哥自行步出場景外坐低，以為無事，但後來才驚覺他左邊額側有兩大條血路緩緩滲出，血流披面，不過身經百戰的發哥就叫大家冷靜，不用擔心，以清水沖洗傷口後，再前往醫院檢查，醫生指傷口有一吋幾長，加上在片場開工，較大機會受到細菌感染，所以必須縫針。不過考慮到要連戲，發哥提出不要剃頭髮，最後只剪了傷口附近最少範圍的頭髮，縫了五針，其後再日日往返醫院消毒和清洗傷口，直至拆線為止。而發哥在醫院逗留約兩小時，整理好傷口後即趕回片場，繼續埋位拍攝，相當敬業！