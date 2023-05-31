傅穎天生間尺鼻唔使打陰影？　網民質疑山根怪怪地獲本尊親回

前組合Cookies成員傅穎（Theresa），近年長駐內地工作，不時在社交平台分享瘦身排毒及扮靚心得。日前傅穎在小紅書上載一段工作前化妝的影片，全素顏上陣，但不用打鼻影，山根位置高挺，令網民嘖嘖稱奇。

傅穎愈來愈靚女。（小紅書@Theresa傅颖）

傅穎身材keep到爆！（小紅書@Theresa傅颖）

鏡頭前，傅穎的肌膚白滑緊緻近乎完美，她先用兩款不同打底霜搽勻全面，而妝容重點在於眼睛，做齊基本的眼影、畫眼線和黐假眼睫毛，還有胭脂和唇膏；程過中沒有打過鼻影，但鼻翼兩邊就好似打了陰影一樣，令鼻子看起來像間尺般畢直，有網民直言感覺怪怪的，還有人問：「山根自帶鼻影？」竟獲本尊回應：「是的，我是自帶的。」

呢個係傅穎素顏樣，肌膚緊緻近乎完美。（小紅書@Theresa傅颖）

未上妝，個鼻都好似打咗陰影咁。（小紅書@Theresa傅颖）

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現年38歲的傅穎入行至今多次陷入整容疑雲，年前有網民揶揄她是「第幾個version？」傅穎亦有就「膠臉」傳聞出po回應，透露有同事遞來報道，新同事不知道她已面對了這些報道N年了，她認為只是小事一椿，形容時代不同了，已沒有包袱。

傅穎偽素顏妝。（ig@theresa傅穎）

傅穎有感而發謂：「人云亦云的膠到底有多膠？這個『膠』不只是指膠面，還可以被解讀成—假/虛偽」。傅穎稱問心，她從小到大一點也不膠，會化妝是真的，想要怎樣改都不難。性格是完全「膠」不起來，活脫脱的娛樂圏案例，能「膠」一點也不至於被寫死。

傅穎回應網民冷嘲熱諷，「晉升到第幾個version也好，人確實是要進步的，如果可以被人一直說膠十幾年，也是一種本事。」傅穎直言，只是覺得解釋無用，愈描愈黑，所以這幾年既然不在是非圈，就不反駁了。她又自嘲說：「當你們覺得冤枉，覺得委屈，覺得跳進黃河都沒有用的時候，想想香港還有個女藝人，叫傅穎，被人批評，恥笑，攻擊，往死裡寫，往死裡屈，她還好好的活著呢！你還有什麼好愁的？！」

傅穎曾為「膠面」傳聞有感而發。（ig@theresa傅穎）

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