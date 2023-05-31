洪卓立「肥都唔見頸」身形漲了一圈　解釋增磅原因竟同年齡有關

藝人劉沛蘅（Hillary）與洪卓立（Ken）公開戀情己有一段時間，二人愈愛愈高調！今天倆人齊齊情侶檔出席譚仔造勢活動，活動期間Hillary情不自禁用「阿b」稱呼Ken，意外洩密立立暱稱，男方全程「臉都紅晒」，明顯招架不住。



活動期間Hillary情不自禁用「阿b」稱呼Ken。(梁碧玲攝)

其實二人公開戀情後即獲大眾祝福，Hillary早前接受訪問時表示自己已經預備好，只差Ken的求婚。今天（31日)倆人接受《香港01》訪問，再度被「追婚」，洪卓立回覆稱：「指日可待嘅，大家都有共識，盡量事業為重，我諗不久將來就會做呢件事（Hillary有冇暗示過想要一個點嘅求婚？）冇喎，如果講完照做，好似預料之中，而家唔知幾時都好既！」

Hillary生日Ken捉手一齊切蛋糕，十足一對新人！(梁碧玲攝)

Hillary下月（８日）將迎來32歲生日，Ken表示已準備驚喜但不便透露，言談間更自爆私下經常資助Hillary買心頭好：「平時佢有需要，我都盡量資助吓啦。」Hillary即大讚Ken好體貼：「我會同佢講話見到啲咩好靚、好想買啊，轉個頭佢就會講話資助你啦（會唔會突然間買咗畀你？）佢都試過嘅。」

Hillary早前接受訪問時表示自己已經預備好，只差Ken的求婚。(梁碧玲攝)

不過，洪卓立卻出現「幸福肥」跡象，下顎線徹底消失，身形明顯漲了一圈，Ken坦言正在增肥中：「增緊磅，我係咁做gym係咁食嘢，其實冇為啲乜嘢，除咗內在身體健康，想外再睇落都好啲，畢竟都幾廿歲人，都想個樣好啲既。」