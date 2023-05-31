男子欲硬闖TVB股東大會警方到場　TVB聲明：與股東名冊上資料不符

今日（31日）電視廣播有限公司（TVB）於下午舉行了周年股東大會，卻出現了一位不速之客欲硬闖股東大會，這位名為周藝強的男子，自稱是「大台小股東大聯盟」的代表，欲進入股東大會。但因為周藝強並非真正的股東，而且他所代表的股東填寫資料與股東名冊不符，所以被拒入場並由警方到場處理。

TVB股東大會現不速之客。

據資料顯示，周藝強曾從事玩具行業，旗下的「傳奇集團」曾表示要收購TVB近三成的股權，他後來更成立了一個名為「大台小股東大聯盟」的群組，多次公開發表言論。而他今天出現在TVB的股東大會上，被發現其實並無持任何TVB股份，相信他並非所謂的「大台小股東大聯盟」中的真正「小股東」。

周藝強成立了一個名為「大台小股東大聯盟」的群組。

周藝強原來並非真正的TVB股東。

TVB傍晚亦發表聲明回應今午有關周藝強欲硬闖股東大會一事，全文如下：

針對今日股東大會現場有人士被拒入場一事，電視廣播有限公司 (“TVB”, 0511.HK) 於股東會前確認收到有關於 2023 年 5 月 31 日舉行的年度股東大會的授權委 托表格。然而，我方無法驗證該授權委託表格，原因是表格上填寫的信息與股東名冊上的資料 不符，按照公司章程，該表格因此被視為無效。同時被視為無效出席的通知書，已於昨天辦公 時間內以速遞方式送達至申請人於表格上的地址。 另外，根據公司章程第 88 條，公司規定股東最多可以委任兩名代理人出席大會並代其投票。 鑒於申請人超越申請限額以及無法驗證授權委託表格，提交的三份代表表格因此被視為無效， 不予接受參與今天舉行的年度股東大會。

