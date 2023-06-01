陳偉成Avis健身店開新舖　老婆黃樂樂身材超越周秀娜

「周秀娜舊愛」陳偉成（Avis）3年前與KOL黃樂樂結婚生B，今日兩人一齊現身Avis有份經營的健身店分店開張活動，見樂樂身材超好，因為她產後一直都有做健身，甚至已考教練牌，稍後會親身落場幫手，以訓練產後媽媽為目標，只要肯做運動，身材都可以像她一樣好！



陳偉成（Avis）14年開始同拍檔經營健身店，將踏入10周年，昨日第7間分店開張，Avis就和太太黃樂樂一同受訪，他慶幸終於捱過疫情，不諱言之前幾年生意確實超難捱，但現時仍開到分店已經好好，生意亦慢慢重回軌道。

Avis（右）坦言前幾年疫情下，健身房生意確實難捱，幸好現時生意已慢慢重回軌道。（梁碧玲攝）

Avis（右二）的健身店開第七間分店，林家棟（左二）都有到賀！（梁碧玲攝）

樂樂3年前同Avis閃婚，誕下囝囝Adrian，當時樂樂已講過生完BB都要做個可愛而不失性感的辣媽，而她亦確實做到，現場所見她身材極好又有玲瓏曲線，完全不似生過BB。Avis說老婆以前零運動，反而生完仔知道身型要Keep，就變得好勤力，樂樂說當年生B後冇耐開始做運動，3個月左右就重回以前的體重，半年就收身至現時身型，「其實我比生小朋友之前更加瘦，體脂係更加低。」

Avis同樂樂將會拍住上，樂樂早前更已考獲健身教練牌。（梁碧玲攝）

樂樂曾做過空姐、模特兒和兼職牙科診所護士，本身IG坐擁近10萬followers，現時全職做家庭主婦，並將會做健身教練。（梁碧玲攝）

她更透露自那時開始就愛上運動，更考了教練牌，稍後將會落舖頭幫手做健身教練，由於場內設有女性專區，樂樂亦主力會負責幫產後媽媽瘦身，她表示：「希望大家生完小朋友唔使驚自己變肥，只要努力做運動都會變返以前咁！」Avis指，健身房另設有物理治療、瑜伽等，他希望今年內再開多一至兩間分店。

樂樂生完BB仲瘦過以前，做生招牌絕對有說服力！（梁碧玲攝）

Avis一家好溫馨！（Instagram：avischan517）

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