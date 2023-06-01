魏浚笙為銀行拍廣告寓工作於娛樂　Jeffrey越洋拍片分享踩板經歷

昨日（31日）一間銀行找來近年人氣急升的年青演員魏浚笙（Jeffrey）擔任信用卡形象代言人並拍攝宣傳廣告，而全新宣傳廣告亦於今天正式首播。不過Jeffrey今日因為身有工作不在香港，所以未有親身出席發布會，但仍然拍下片段與大家分享拍攝廣告的感受。

一間銀行找來近年人氣急升的年青演員魏浚笙（Jeffrey）擔任信用卡形象代言人。

Jeffrey拍攝當天，可謂寓工作於娛樂，加上有大師指導，很快便上手，做到導演的要求。本身對「踩板」一竅不通的Jeffrey在廣告中化身高手在滑板界地標 –銅鑼灣希慎廣場Urban Park，施展他的活力和激情，輕鬆「滑」過不同流線型的滑板裝置。

Jeffrey拍攝當天，可謂寓工作於娛樂，加上有大師指導，很快便上手。

Jeffrey在片中隔空跟大家說：「今日好開心受到邀請出席發佈會，這個發佈會我十分期待，但遺憾現在於外地拍攝中，無法親身出席跟大家見面，特別拍片跟大家打招呼，分享拍攝經歷。我很開心今次可以參與拍攝，多謝銀行讓我在廣告中可以盡情『踩板』。我之前都玩過，但就不是很熟練，加上自己玩跟要用Tricks及Skills是不同的。我亦很多謝銀行當日安排大師級踩板快速班給我，令我可以很快Pick up到一些Skills，又可以盡情去玩這項運動。」