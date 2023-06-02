Jeremy為8月個唱積極操肌　呼籲大家勿幫襯黃牛

Jeremy透露已完成《12怪盜》拍攝，之後完成埋團綜拍攝，就全心準備個唱。（林得懿攝）

Jeremy（李駿傑）將在 8月30日舉行個人演唱會《綱上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》，今午（2日）他出席記者會時，提到年初收到花姐訊息，告知將為他舉行個唱時，一度以為是花姐send錯。Jeremy接受訪問時，笑言當日完全處於震驚狀態。「我喎？得三首歌 ，我即刻諗啲歌要點算，再快速睇下有啲咩歌係啱自己唱，突然有啲唔知點算。」Jeremy又指當時因為媽媽也在旁，所以第一時間向他「留飛」。

記者會後，同Unicorn一齊合照，對於早前不少網民為他未能開騷而抱不平，Jeremy表示當下好想安慰大家，但又要忍口，對fan感到抱歉。（林得懿攝）

今次個唱以「稜鏡」為主題，Jeremy解釋是希望大家睇完個唱後，可以看到不一樣的他。「大家都見慣我做妖嘅嘢，希望之後會做Man啲、有型啲嘅跳唱。」問到會否騷肌，他表示暫時只有蘋果肌。「希望可以show到，呢兩個月會加油。如果Jer 7月除到，我都可以。」由於個唱有一半跳舞時間，所以Jeremy積極操肌的同時，亦有練氣。「花姐都話我橫咗，冇咁薄。花姐嗰啲唔叫橫，佢係豐滿。」提到鏡仔每次開騷，都一定會有黃牛，Jeremy 透露已預留門票予MIRO，並呼籲大家唔好以炒價買飛。「我相信之後會有第二、三次，希望大家都會參與到。」