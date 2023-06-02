陳卓賢寄語《造星》參賽者以真誠待人 知姜濤陷低潮未刻意關心

陳卓賢(Ian)今晚（2日）出席時裝品牌活動，他接受訪問時表示從小就喜歡時裝，故希望可以有更多機會參與時裝活動，不過問到會否以夏裝示人，Ian說：「大家成日都話我哋冇夏天嘛，咁先有驚喜嘛。短褲其實我Ok，我以前打排球啲褲短到大家想像唔到，嗰啲係熱褲。」問到會否在明年個唱上以短褲以人，Ian表示可以考慮，又話自己平時出街都會穿短袖。提到個唱，Ian再次公開爭取能先推出一隻創作專輯。「而家有足夠時間準備，可能會出到兩三隻碟。咁就好多歌，好豐富。然後每晚歌單都會唔同。」

MIRROR即將拍團綜，Ian 表示大家唯一要求係唔好食蟲。（梁碧玲攝）

對於自己早前公開為Jeremy 爭取音樂會，Ian表示：「佢都呃得我透，我真係真心公開爭取。點個過幾日佢就話開騷，不過都好嘅，好戥佢開心。」Ian又笑言要從新審視與Jeremy 的友誼，不過他亦指示有不少朋友都會未實現的事情先收埋，自己亦係屬於密密做的類型。

姜濤日前接受電台訪問時，透露年初經歷了人生低潮，Ian表示知道對方不開心，但未有過問太多。「我純粹好簡單地傳咗訊息俾佢，叫佢唔需要覆我，總之令佢知道佢幾時需要我哋都會喺度。佢成熟嘅，好多嘢都會自己處理。」他又指自己也是誤打誤撞入行，並沒有想要承受甚麼。「畢竟都係人，有情緒、有需要抒發，適當時候要休息。」

Ian 話唔介意演唱會上以短褲示人。（梁碧玲攝）

另外，Ian 表示因工作關係，未有留意《造星5》，但作為過來人，他表示：「所有嘢真誠、以禮相待，大家都會睇到你嘅真誠。畢竟《造星》除咗係才藝節目外，仲係一個真人騷。大家可能會因你嘅才能愛上你，亦都會睇你份人。如果大家參加呢個節目係想成為幕前，係有責任要俾中家睇你係點嘅榜，所有嘢真誠相待，用心做好就Ok。」