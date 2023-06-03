女主持小學曾被露體狂嚇親　遠征天體沙灘克服心理障礙大解放？

全新的YouTube頻道BBO（Black Box Office），繼推出開台劇，由徐天佑、周國賢主演的《宇宙廢柴菠蘿油》後，陸續都播出真人騷，其中一個名為《免費機位》，主持人每次帶住一個目的去旅行，第一集就由Isabella帶大家去到西班牙的天體沙灘，體驗當地天體文化，亦嘗試刻服對「鳥」的童年恐懼。

一個害怕男人裸體的女人，如何面對天體沙灘的壯觀場面呢？（影片截圖）

事源Isabella讀小學時，一次在街上行時，被一個穿上乾濕褸的大叔，突然在自己面前「露鳥」，然後再大力撞她拔足而逃，成件事發生時間好短，但就歷歷在目，亦令她對男性的裸體留下一個尷尬和不自在的回憶。於是頻道就安排到天體沙灘做街訪這任務，希望她可以正面面對呢個經歷。

在沙灘大解放，實在令人與大自然融合。（影片截圖）

Isabella重提小學時的不快經歷。（影片截圖）

這個位於西班牙的馬貝拉沙灘分兩迎分，一邊是普通海灘，另一邊就是天體版，大家可以坦蕩蕩玉白相見，而幾經艱苦，終於都被Isabella找到幾位泳客訪問，其中一位女士來自哥倫比亞，一直嚮往赤條條的生活，由於自己國家沒有天體沙灘，甚至對裸體有種忌諱，故難得來到擁有400多個天體沙灘的西班牙一於大解放。

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來自哥倫比亞的旅客，極之嚮往裸體的感覺。（影片截圖）

節目去到尾聲，製作組建議Isabella一場來到，可以親身試試天體沙灘的樂趣，不過Isabella都是一口拒絕，只奉上純美影片作結。