港台《CYC家族》30年後Reunion　唐寧自爆曾暗戀張繼聰

現年41歲、童星出身的唐寧去年移居紐西蘭生活，轉型做全職YouTuber，不時拍片分享生活體驗，還開設自家節目《得閒食飯》邀請不少圈中好友做嘉賓視頻傾偈。早前唐寧邀得1996年合作拍《四個32A和一個香蕉少年》的黃寶龍，大談獻出銀幕初吻的尷尬事，引起網民關注，除問二人有沒有拍過拖外，還好奇他們的童星生活，當時唐寧表示跟1993年港台劇《CYC家族》一班童星仍保持聯絡，期待可以一起拍片重聚。

想不到，唐寧言出必行，昨日（2日）與張繼聰、黃寶龍、何靈靈和李佩蕙隔空合體，惟獨欠梁俊傑（傑仔），大家趁傑仔不在場大講對方「壞話」，指他是大哥哥用名牌銀包及帶人篤波，場面爆笑！

唐寧上月邀請1996年合作拍《四個32A和一個香蕉少年》嘅黃寶龍合作，網民追問有冇拍過拖。（Youtube@唐寧）

（上排左一起）何靈靈、黃寶龍和李佩蕙難得現身。（Youtube@唐寧）

《CYC家族》中，李佩蕙、何靈靈和唐寧是飾演三姊妹，30年過後，何靈靈染了一頭金色颧髮，戴住一副粗框眼鏡，而眼大大、膚色跟小時候一樣黝黑；而李佩蕙則臉圓圓、白雪雪，增添幾分成熟。提到《CYC家族》張繼聰與何靈靈演一對，惟現實中女方卻跟另一位童星「洋蔥」玩，張繼聰打趣道：「靈靈喺我心目中係永遠得不到嘅女朋友仔！」對於網民追問唐寧跟黃寶龍有沒有拍過拖，唐寧自爆曾暗戀張繼聰，皆因飾演「劉德華」的他角色又乖又叻又有氣質，因此拍攝時一度「沉船」，黃寶龍則笑當年覺得唐寧好似外星人：「邊有一個人眼珠黑到咁呀？好似睇《今日睇真啲》羅茲威爾事件咁，所以稱佢為外星人！」

有網民將5位童星合體同框。（Facebook@唐寧）

李佩蕙、何靈靈和唐寧是飾演三姊妹，仲有小柏林。（影片截圖）

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除了一班童星，當年有份客串的新晉歌手及演員，張繼聰指最難忘是飾演「阿Sir」的鄭嘉穎和梁漢文，前者好文靜、後者就經常教他們踢波及唱歌，不過三女雖然讚嘉穎靚仔，但談不上喜歡對方。至於譚凱琪胞姊譚凱欣也有拍《CYC家族》，曾跟對方合作的張繼聰表示，後來在TVB跟譚凱琪合作時感覺二姊妹好相似，追問下才知道是兩姊妹。

譚凱琪胞姊譚凱欣有份拍《CYC家族》，兩姊妹真係好似乎。（影片截圖）

評凱琪同譚凱欣好似樣。（網上圖片）

五人難得聚首勾起網民不少集體回憶，大家都表示好開心，紛紛留言：「「呢個組合真係無敵」、「可以聽到咁多位童星分享以前嘅趣事，好正啊」、「見番你哋好開心呀，大家都冇咩點變」、「唐寧真冇乜點變」、「何靈靈係我初戀女神」等。