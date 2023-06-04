Angelababy辣妹Look現身機場　拎逾兩百萬Hermès手袋行頭十足

近年主力在內地發展的Angelababy（楊穎）人氣高企，工作不斷，日前她由上海出發到長沙錄製綜藝節目。身穿白色T恤襯牛仔褲的Baby，戴着白色Cap帽，一身「辣妹」Look十分吸睛。不過這一身看似休閒隨性的造型原來價值不菲，尤其是Baby拎着的白色Hermès Faubourg Birkin Bag，價值逾兩百萬，有錢都未必買到！



Angelababy人氣高企。（微博@楊穎工作室）

Baby由上海出發到長沙錄製綜藝節目，一身行頭價值不菲。（視覺中國）

據知在Baby的一身行頭中，T恤最為平價，約650港元，而牛仔褲就出自潮牌Chrome Hearts，售價約53,660港元，白色Cap帽出自CELINE，售價4,450港元，波鞋是Louis Vuitton 與Yayoi Kusama（草間彌生）合作系列的限定款，售價1,360美元（約10,660港元）。不過要數全身最貴價的就必定是Baby手上的Hermès手袋，這款Hermès Faubourg Sellier Birkin Bag有「小房子」之稱，是近年品牌最搶手的款式之一，手袋上的正方形全部由人手𠝹出來，做工十分精細，而袋身就用上鱷魚皮、牛皮等製成，加上限量製作，絕對是一袋難求！據知此款手袋不但貴價，更至少要在Hermès消費逾千萬才有資格購買，現價約270萬港元。

+ 16

其實Baby擁有不少Hermès手袋，包括Birkin Bag、近年十分Hit的Mini Kelly II等等，而且還是稀有的鰐魚皮，去年她曾拎着一隻金棕拼烏木黑色的鰐魚皮Kelly Doll手袋現身，雖然袋身細細，但就價值驚人，約130萬港元，足見Baby吸金力強勁，成功實現「買袋自由」！

去年Baby曾拎着一隻金棕拼烏木黑色的鰐魚皮Kelly Doll手袋現身。（微博圖片）