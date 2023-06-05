陳奕迅同神秘女伴歎完茶記即冧老婆補鑊　陪徐濠縈做運動力證恩愛

歌神陳奕迅（Eason）一向都親民又貼地，早前他在大坑一間街邊茶記歎美食時被野生捕獲，Eason一身低調打扮坐在室外路邊位，對面坐著一位神秘女子，兩人一邊傾偈一邊歎茶餐，說到興起時更高聲大笑。網友猜測該女性身份似女兒陳康堤，或是Eason經理人甘菁菁，掀起網民熱議；而Eason老婆徐濠縈（Hilary）近日以金髮示人，是她的機會不大。之後徐濠縈曬出同老公撐枱腳的照片，公開宣示主權。

Eason同神秘女伴有講有笑歎茶記。（小紅書圖片）

除了徐濠縈本人出Post力證同老公感情不變外，有網友昨日（4日）外出時偶遇Eason，於Instagram興奮發文：「今日份幸福來自與Eason的擦肩而過」。

從照片可見，Eason身穿背心短褲運動Look，戴上Cap帽，相當大隻。旁邊紮馬尾的女子穿上短背心及短褲，一頭金色頭髮，雖然只以背影示人，但憑髮色推斷，該女子很大機會是徐濠縈。兩人並肩而行，一齊做運動，力證恩愛如初，夫妻感情絲毫沒有變質，看來粉絲都可以放下心頭大石了。

徐濠縈曬同Eason食飯照宣示主權。（小紅書圖片）

另外，徐濠縈平時以密實打扮示人，今次罕有露出身材，49歲的她沒有贅肉，身材結實，認真Fit爆。