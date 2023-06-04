東張西望｜鍾生疑被迫遷　新地主掘地封路：我鍾意喺客廳小便都得

《東張西望》今日（04/6）報道一宗土地糾紛。事緣有村民鍾生一家居住在荃新開田村，農地牌照屋上多年，直至早年土地易手就開始發生問題。起初兩夫妻出入居所時，就經常被遭隔離屋一隻狗咬過多次。細問之下，原來另有內情。



村民鍾生。（《東張西望》截圖）

鍾生表示曾經有人上門圍鐵網。（《東張西望》截圖）

鍾生表示有租約租到2047年，懷疑新地主想迫走他們。（《東張西望》截圖）

鍾生表示自土所住的土地易手後，懷疑新地主想迫遷，所以就多方阻撓。他們一直用作出入口的門口被封，道路亦被打爛，屋旁更被放了石油氣罐。不止，更有同村村民拍得這個新地主曾到村民的地方拆毀圍欄，村中出入的公家道路也被用鐵閘封了起來。鍾生也曾拍得有陌生人半放登門到他家中起鐵欄。種種行為令村民叫苦，不過他們向地政署投訴卻不獲搭理，反而村民打算重新自己修路出入，地政署就極速派員圍封。

村中多個出入通路被建起鐵閘，某些地方更不屬新地主擁有。（《東張西望》截圖）

村中多個出入通路被建起鐵閘，某些地方更不屬新地主擁有。（《東張西望》截圖）

鍾生表示新地主陳生曾說過自己有十分多「關係」。（《東張西望》截圖）

鍾生表示新地主陳生曾說過自己有十分多「關係」。（《東張西望》截圖）

鍾生表示新地主陳生曾說過自己有十分多「關係」。（《東張西望》截圖）

鍾生向《東張西望》表示，早期曾經與新地主商談過，怎料新地主一坐低就說自己認識不少「朋友」。村民鍾生轉述當時新地主的說話：「佢一坐低自我介紹嘅時候，佢話自己姓陳，佢太太喺律政司做，識好多警司級朋友，他有朋友係退休土地官，我覺得佢講嘅口嘢令我好驚。」

半夜有陌生人上門。（《東張西望》截圖）

《東張西望》致電村民口中的新地主，新地主陳生就說：「塊地係我嘅，間屋係我嘅，我鍾意喺客廳小便都得，唔該，我哋公司用咗幾位數字（買地）？八位數去買嘅地，整件事上面我哋先係受害者，佢哋扮可憐，搏同情。」

新地主回覆《東張西望》。（《東張西望》截圖）