馮淬帆想拍非喜劇「遺作」　王晶出Po狙擊：某個七月十四中元節..

67歲的王晶最近辣著好多火頭，先後與馮淬帆和李婉華在網上開戰。拍過好多由王晶執導的搞笑電影《精裝追女仔》、《最佳損友》系列的馮淬帆，早前在記者會上炮轟王晶拍爛片，不明為何這麼多人看，認為自己演過對方作品是「一輩子的恥辱！」其後王晶發文還擊，指馮淬帆有被害妄想症。

日前馮淬帆接受資深製作人楊紹鴻的節目《台友情緣的歲月》訪問，透露好想拍一部非喜劇的作品，作為自己的「遺作」，王晶看過訪問內容隨即在微博出po狙擊！

王晶指馮淬帆有被害妄想症。（微博@小弟王晶）

馮淬帆在節目中透露入行超過半世紀，先後效力無綫、亞視及佳視三間電視台，不少人都以為他是拍電影出身，但其實他是先拍電視，再拍電影，然後跟楚原學做導演。他又提到無綫加入外景場口是由他發明，及後被鍾景輝擢升做導演。

馮淬帆從影以來最滿意的兩部作品，包括主演的《癲佬正傳》，以及由他執導的《愛的逃兵》，對於觀眾只記得他做喜劇，他表示不明白，也感到很無奈，反問：「即係話我唔識做戲？剩係識做喜劇？」他表示現處於半退休狀態︰「喺香港最後一套叫《老笠》，直到最近先有客串，我成日諗一個人要有遺作，自己導演比較鍾意啲嘅戲。題材好難講，真係到準備時先會知……主要係唔想拍喜劇，可能我自己唔演，做導演都未定，呢個仲未好深入去諗，只係希望身體仲可以就拍呢套戲。」

馮淬帆希望拍一部非喜劇「遺作」。（影片截圖）

馮淬帆接受資深製作人楊紹鴻的節目《台友情緣的歲月》訪問。（影片截圖）

王晶亦有留意馮淬帆的訪問，在微博貼出兩張馮淬帆赤膊及扮魔鬼的相片，寫著：「他說趁健康想拍部『遺作』，但不拍喜劇，誰有興趣快推動起來，如果真是遺作的話，某個七月十四中元節半夜有人叫你王八旦或者茶葉蛋甚麼的，也是一個城市怪談……」。

王晶貼出兩張馮淬帆赤膊及扮魔鬼的相片。（微博愛小弟王晶）

王晶話中有話。（微博愛小弟王晶）