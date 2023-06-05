專訪｜麥浚龍周國賢相識廿載 　一個嫌囉嗦一個嫌無聊

自2020年完成《The Album》系列後，Juno（麥浚龍）再次投入影視世界，直到去年與薛凱琪合唱《月球上碰面》、今年4月西九音樂節演出，歌手Juno的出現，引起了與他相識多年的周國賢嘅show癮。「我真係有留意佢西九嘅演出，feel到佢有新嘢想試，而我去年完成紅館騷之後，亦想喺自己音樂風格上有新嘗試，於是我飲完一杯白酒之後就打畀佢。」



言談間，不難感受Juno有幾想重拾歌手身份，但「片債多過音樂債」，所以歌手Juno最快都要出年先可以全面復出。（梁碧玲攝）

兩位同是2000年代出道的歌手，緣起於各大音樂頒獎禮的backdrop，由Hi同bye，到後來一齊拍旅遊節目，促成了《從此世界多了一分鐘》、《True Romance》以及《雷克雅未克》。多年來，周國賢無間斷地send demo給Juno。「我啲demo太高音，喺我所認識嘅人當中，佢應該係最高音。」對於周國賢嘅單方面輸出，Juno感謝對方的好脾氣之餘，亦理解成「佢唔唱，咪send畀我」。

周國賢話兩個男人見面唔講音樂，反而會講貓經、烹飪、父等。Juno將以上話題概括為「年紀大」。（梁碧玲攝）

一個囉嗦一個成熟

談及對對方的印象，周國賢以「低調但囉嗦」形容Juno，而Juno就以「成熟咗但都係鍾意講無聊嘢」形容周國賢。到底有幾囉嗦？「上星期我有同事收到佢28分鐘長嘅voice message」Juno聞言後，解釋是正常操作，並謂：「而家算好，一撳掣就可以講，我製作《The Album》時，林夕係要買防水喇叭，將我啲audio轉入電腦，沖涼時慢慢聽。」對於Juno的長氣，周國賢某程度上是享受的，他說：「佢分享自己嘅世界觀，呢啲會刺激到我隊band要走咩方向。」Juno劇透在音樂會中，周國賢會以人類的角度演繹自己歌單，而自己將會以AI、神魔的角落出發，兩個對立的身份令大家在構思歌單時更為容易。

二人在《852FES Awaken Music Endy Chow • Juno Mak》有各自的band ，加埋舞台設等成本問題，問到開一場會唔會太浪費，兩位即時對望再笑一笑⋯⋯明晒！（梁碧玲攝）

打嚟都唔慌有好嘢

Juno在訪問中，多次提到4月西九音樂節的演出，他表示當時並沒有考慮太多因素，單純想與歌迷見面，完騷後對自己的音樂有重新了解，而剛好接到了周國賢的邀請：「有去睇嘅都知，我同樂迷有一分鐘約會，而就係呢個一分鐘約會推使我想喺公開演出上，再延續同樂迷嘅約會。」難得有開騷的想法，Juno不是沒有考慮以個人形式進行。「可能其他人打嚟，我會諗多啲，但佢……始終識咁耐，一打嚟都唔慌好嘢（笑）。所以當時間夾到，又有方向，咁就去。」自從公落實開騷後，不少樂迷都留言點唱，但兩位歌手都坦言有自己的歌單，周國賢說:「要睇啱件事，同一首歌，永遠唔可以唱返05年嘅感覺。好似《目黑》咁，而家都唔會唱返20歲嘅感覺，亦唔會因為首歌歷史悠久而唔唱，而係要搵一個最啱佢嘅形式去唱。」

Juno表示綵排西九音樂節時，一直擔心天氣問題，後來又覺得當日濛濛雨幾配合幽陰歌單。（資料圖片）

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場地 - Until Coffee @until coffee

Makeup - Janice tao （Juno）、vinciwinkidotcom @vinciwinki.vinci（周國賢)

Outfit - Kamonuj （Juno）、 Issey Miyaki（周國賢)

Hair - evechiuhair @w.work.shop（周國賢)