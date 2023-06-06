何猷君舊愛林慧俐同C朗拿度好老友　喺屋企同兒子Kyden攬頭攬頸

新加坡華裔富豪林榮福的女兒林慧俐（Kim）曾於2015年與已故賭王何鴻燊四房孻仔何猷君拍拖，可惜二人戀情維持不久後便宣告分手。之後Kim於2017年公開與許斌楷結婚生子的消息，最後這段婚姻亦只維持了一年多便離婚收場，Kim與他育有一個5歲大的兒子Kyden。而前年Kim在朋友介紹下認識第二任老公Leslie，二人拍拖數月便宣布訂婚，去年更收下估計超過200萬新元（約1153萬港元）的聘禮，但二人的婚姻只維持兩個月便已經分居。

日前Kim Lim在接受傳媒訪問時直認婚變。（IG@kimlimhl）

Kim身為豪門千金經常在社交平台大曬奢華生活，而她的富豪爸爸林榮福因為熱愛足球，所以於2014年以1億歐元（約8.38億港元）購入西甲球隊華倫西亞70.4%的股權，成為班主。林榮福因而與多位足球明星都十分熟絡，最近他邀請到葡萄牙足球巨星C朗拿度（C朗）到新加坡出席活動，他又帶C朗回家與外孫Kyden玩耍，十分令人羨慕，而Kim對於C朗的出現亦感到興奮。

Kim身為豪門千金經常在社交平台大曬奢華生活。(ig@kimlimhl)

林慧俐的富豪爸爸林榮福因為熱愛足球，所以於2014年以1億歐元（約8.38億港元）購入西甲球隊華倫西亞70.4%的股權，成為班主。(ig@kimlimhl)

Kim在社交平台上載了兒子Kyden與C朗的合照，相中可見C朗相當親民，完全沒有巨星的架子，C朗與Kyden亦玩得十分投契。C朗亦與Kyden「拗手瓜」，C朗十分「畀面」的露出痛苦表情讓Kyden勝出，但其實C朗與Kim早已認識，而Kim在當年誕Kyden時，剛好C朗亦在新加坡，所以也有去醫院探望她，更曾因為這而引起騷動。